Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X5 için resmi bir soğutma kılıfı olan Micropump Sıvı Soğutma Kılıfı’nı piyasaya sürdü. Geçtiğimiz ay Huawei Mate 60 Pro için tanıtılan bu kılıf, şimdi Mate X5 kullanıcılarının da beğenisine sunuluyor. İşte Huawei Mate X5 Sıvı Soğutmalı Kılıf, hakkında bilmeniz gerekenler!



Huawei Mate X5 İçin Micropump Sıvı Soğutma Kılıfı Çıktı!

Huawei Mate X5, güçlü HiSilicon Kirin 9000s çipi tarafından destekleniyor ve 5G desteği ile uydu iletişimini bir araya getiriyor. Katlanabilir telefonların şahı olarak adlandırılan bu güçlü katlanabilir telefon, resmi bir soğutma kılıfına sahip ilk katlanabilir cihaz olarak dikkat çekiyor.

Micropump Sıvı Soğutma Kılıfı, telefonun sıcaklığını düşürmeye yardımcı oluyor. Kılıfın içinde bulunan piezoelektrik mikro pompa, sıcaklığı düşürmek için soğutucuyu dolaştırıyor. Bu sayede telefonun aşırı ısınması önleniyor.

Sıvı soğutma kılıfı, telefonun kendi pilinden güç alıyor ve ayrı bir şarj gerektirmiyor. Ayrıca, kablosuz şarjı destekleyen bir şarj bobini de bu kılıfın içinde yer alıyor. Böylece kablosuz şarjı kullanabiliyor ve telefonunuzu şarj etmek için kılıfı çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz.

Micropump Sıvı Soğutma Kılıfı, ince bir tasarıma sahip ve yalnızca siyah renkte sunuluyor. Ancak bu kılıf, Huawei Huawei Mate X5 Sıvı Soğutmalı Kılıf, Mate X5 kullanıcılarına telefonlarını daha uzun süre yüksek performansla kullanma imkanı sunuyor. Zira ısınma oldukça, telefonların performansında düşüş olması kaçınılmaz bir şey ve soğutma kılıfları bunu önlüyor.

Bu tür soğutma kılıfları, akıllı telefonların aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olurken performanslarını optimize etmeye yönelik bir çözüm sunuyor. Huawei, bu teknolojiyi Mate X5 kullanıcılarına sunarak telefonlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

Oppo grubu, akıllı telefonlar için benzer soğutma kılıflarını tanıtan ilk gruplardan biri oldu ve bu alanda yeni trendlerin başlangıcına öncülük etti. Bu tür kılıflar, özellikle oyun ve yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanmış akıllı telefon kullanıcıları için oldukça çekici bir seçenek olabilir. Huawei Mate X5 kullanıcıları, Huawei Huawei Mate X5 Sıvı Soğutmalı Kılıf ile telefonlarını daha verimli bir şekilde kullanabilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce aşırı ısınan iPhone’lar için de böyle bir kılıf gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!