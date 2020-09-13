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Huawei Mate 40 serisi ortaya çıkan özellikleri
Huawei, yakında amiral gemisi telefonları olan yeni Mate serisini tanıtacak. Bu süreçte Mate 40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar gelen bilgileri sizler için derledik.
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Huawei Mate 40 serisi özellikleri
Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı geliştiriciler konferansında EMUI 11 ve Harmony OS hakkında yeni bilgiler paylaştı. Ardından yapılan sunumda ise yeni cihazlarını tanıttı. Ancak bu sunumda yeni Mate serisi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni Mate serisinin üç farklı telefon içerdiğinden söz ediliyor. Bunlar: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus. Sırasıyla 4300 mAh, 4600 mAh ve 5000 mAh batarya kapasitelerine sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.
Üç telefon da delik çentikli bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise Mate 30 serisindeki halka kamera tasarımı korunacak. Mate serisi yeni EMUI 11 arayüzüyle birlikte gelecek. Yeni arayüz birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Telefonlar, Huawei’nin yeni işlemcisi Kirin 9000’den güç alacak. 5nm üretim teknolojisine sahip olacak işlemciye, 512 Gb’a kadar kapasite ve 12 GB’a kadar RAM eşlik edecek. Yeni Mate serisinin, kesin olmamakla birlikte Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.
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Elektrikli 2021 Mercedes-Benz EQS, test edilirken yakalandı!
Mercedes-Benz‘in elektrikli model ailesinin en üstünde yer alacak olan EQS‘ye ait bir prototip, test edilirken görüntülendi. Söz konusu görüntülerde aracın kabinine ait kareler de yer alıyor.
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Aracın dış tasarımına baktığımızda şık ve pürüzsüz çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Üretime hazır tipteki ön ve arka farlar kamuflajın altından biraz da olsa görünüyor. Ayrıca gövdeye gizlenebilen kapı kollarını da belirtmeden geçmemek lazım.
EQS’nin, yakın zamanda tanıtımı yapılan yeni Mercedes-Benz S-Sınıfı ile bir çok ortak noktası olduğunu söylemek mümkün. Bunu aracın kabinine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Örneğin dikey konumlandırılmış dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli. Ayrıca söz konusu fotoğraflarda, yeni S-Sınıfı ile aynı direksiyon simidinin kullanıldığı açıkça görülüyor.
Giriş seviyesi modelin 400 beygir civarında bir güç sunacağı söyleniyor. Fakat AMG imzalı, 600 beygirin üzerinde güç üretmesi beklenen performanslı bir modelin de dahil olduğu birkaç tane daha seçenek olacağı düşünülüyor. En yüksek menzil vadeden EQS modelinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km’yi aşan bir menzil sunacağı söyleniyor.
Mercedes-Benz EQS’nin, Modüler Elektrik Mimarisi’ni (MEA) kullanacağı ve Sindelfingen‘deki Factory 56 tesisinde, S-Sınıfı ile birlikte üretileceği belli oldu.
Kaynak: Carscoops
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Yeni DS 4 kamuflajlı olarak görüntülendi!
PSA‘nın premium markası DS Automobiles, Audi A3, BMW 1 Serisi ve Mercedes A-Sınıfı gibi araçların rakibi olacak DS 4 modelinin testlerine devam ediyor. Haberimizde yer alan casus fotoğraflar, aracın Güney Avrupa‘daki sıcak hava testleri esnasında kaydedilmiş.
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Öncelikle DS 4’ün kullanacağı mimari hakkında farklı dedikodular bulunuyor. Yeni Citroen C4 ile benzerlikleri olması beklenen aracın, PSA Grubu‘nun CMP mimarisini kullanacağı söyleniyor. Fakat bazı kaynaklar ise DS 4’ün, Peugeot 308 ve DS 7 Crossback‘te kullanılan EMP2 platformunu kullanacağı söyleniyor. Dayandıkları gerekçe ise EMP2‘nin, plug-in hibritlerin de dahil olduğu, elektrik destekli motorların kullanımına olanak tanıması. Tabi dediğimiz gibi bu konu henüz kesinliğe kavuşmuş değil.
Söz konusu prototipin kamuflajına bakarak, seri üretime yakın bir gövdeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Açılı farlar ve dikey gündüz LED farları ön kısımda dikkat çeken unsurlar arasında. Aracın arkasına geldiğimizde ise nevi şahsına münhasır grafikli LED farlar göze çarpıyor.
PSA’nın DS 4’ü, yarı otonom sürüşün de dahil olduğu, markanın en son teknoloji sürüş destek sistemleriyle donatması bekleniyor. Ayrıca tamamen elektrikli bir DS 4 versiyonunun da gelebileceğine dair dedikodular mevcut.
DS 4’ün 2021 başlarında tanıtılacağı ve 2022 yılı model gamına dahil edileceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
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