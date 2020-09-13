Huawei Mate 40 serisi ortaya çıkan özellikleri

Huawei, yakında amiral gemisi telefonları olan yeni Mate serisini tanıtacak. Bu süreçte Mate 40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar gelen bilgileri sizler için derledik.

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Huawei Mate 40 serisi özellikleri

Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı geliştiriciler konferansında EMUI 11 ve Harmony OS hakkında yeni bilgiler paylaştı. Ardından yapılan sunumda ise yeni cihazlarını tanıttı. Ancak bu sunumda yeni Mate serisi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni Mate serisinin üç farklı telefon içerdiğinden söz ediliyor. Bunlar: Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus. Sırasıyla 4300 mAh, 4600 mAh ve 5000 mAh batarya kapasitelerine sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.

Üç telefon da delik çentikli bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise Mate 30 serisindeki halka kamera tasarımı korunacak. Mate serisi yeni EMUI 11 arayüzüyle birlikte gelecek. Yeni arayüz birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Telefonlar, Huawei’nin yeni işlemcisi Kirin 9000’den güç alacak. 5nm üretim teknolojisine sahip olacak işlemciye, 512 Gb’a kadar kapasite ve 12 GB’a kadar RAM eşlik edecek. Yeni Mate serisinin, kesin olmamakla birlikte Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.