Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro RS Porsche Design sızdırıldı!
22 Ekim’de tanıtılacak Mate 40 serisinin RS Porsche Design versiyonu, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor. RS Porsche Design, 2000€ fiyat etiketiyle piyasada yer alacak.
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Huawei, amiral gemisi sınıfı Mate 40 ailesini önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmana günler kala cihazların ekranı ve tasarımlarıyla alakalı oldukça farklı sızıntı haberleri de internette dolaşmaya başladı. Son sızıntılar, Mate 40 serisinin RS Porsche Design imzası taşıyan bir ‘premium’ versiyona da sahip olacağını gösteriyor. GizmoChina’nın haberine göre, daha önce gelen sekizgen kamera kompartımanı sızıntıları, RS Porsche Design versiyonuna ait.
Sekizgen kamera tasarımı, RS Porsche Design modeline ait
Twitter’da @RODENT950 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görselde, cihazın parlak ve mat yüzeylere sahip arka kaplamaya sahip olduğunu göze çarpıyor. Birçok farklı kamera ve sensör bulunan sekizgen kamera kompartımanı ise klasik Mate serisi çizgisiyle merkeze konumlandırılmış. Dikey doğrultudaki çizgilerle beraber arka kısma, logo yerine Porsche Design ve Huawei yazısı yerleştirilmiş. Leica imzasını lenslerin yanında bulundurmayı sürdiüen tasarımcılar, selefindeki dev ‘PD’ logosundan vazgeçerek oldukça şık bir cihaz yaratmayı başarmış.
2000€😍
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 17, 2020
Sızıntı görselin sahibi olan hesap, cihazın arka panelinde seramik materyal kullanıldığını belirterek ayrıca cihazın bir de beyaz versiyonu bulunacağını öne sürüyor. Selefinden bir miktar ucuz olacak RS Porshce Design, 2000€ fiyat etiketiyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Tüm bunların dışında OLED ekran, yüksek RAM ve depolama seçeneği ile Kirin 9000 işlemcisini bünyesinde barındıracak model, Mate ailesiyle aynı özellikleri kullanıcılara sunacak.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon pazarının lideri Samsung
Counterpoint isimli teknoloji pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan rapora göre Samsung, en büyük payı elde ederek global akıllı telefon pazarının liderlik koltuğuna yeniden oturmayı başardı. Ayrıca Samsung, payını genişleterek Amerikan ambargosuyla boğuşan ikinci sıradaki Huawei’yle farkı büyüttü.
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Counterpoint tarafından yayınlanan rapora göre, Huawei’nin pazar payında ciddi bir düşüş yaşandı. 2020 yılının Ağustos ayı itibarıyla Huawei’nin global akıllı telefon pazar payı %16’ya düşmüş durumda. Bu düşüşün sebebi ise Huawei’nin maruz kaldığı Amerikan ambargosu. Samsung ise pazar payını %22 seviyesine çıkardı ve akıllı telefon pazarının liderliğini ele geçirdi. Counterpoint’in Nisan ayının ardından paylaştığı raporda Samsung’un pazar payı %20 seviyesindeydi. Güney Koreli şirket, kısa bir sürede payını %2 büyütmeyi başardı. Huawei’nin pazar payı ise Nisan ayının ardından %21 seviyesindeydi ve şirket lider konumdaydı. Ambargo sebebiyle Çinli teknoloji devinin pazar payında kısa bir sürede %5 düşüş yaşandı.
Rapora göre, üçüncü sırada ise %12 ile global akıllı telefon pazar payını korumayı başaran Apple bulunuyor. iPhone 12 serisinin tanıtımıyla birlikte şirketin pazar payında artış bekleniyor. Dördüncü sırada ise %3 büyümeyle birlikte akıllı telefon pazar payını %8 seviyesinden %11 seviyesine yükselten Xiaomi bulunuyor. Geri kalan üreticiler ise toplam global akıllı telefon pazarının %40’lık dilimini elinde bulunduruyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 ve iPadOS 14 kullanım oranları ortaya çıktı!
iOS 14 ve iPadOS 14’ün resmi olmayan günümüz kullanım oranları, özel bir şirketin yaptığı anket sonucuyla ortaya çıkartıldı.
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iOS ve iPadOS 14 kullanım oranları ne durumda?
Geçtiğimiz Eylül ayında Apple, iOS ve iPadOS 14’ü piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bir iş analizi şirketi olan Mixpanel’in yaptığı araştırmalara göre yeni yazılımın yüklenme oranı %43’e kadar ulaştı. Resmi olmayan verilere göre iOS/iPadOS 14 yüklenme oranı %43’e ulaşırken, iOS 13 %49 ile liderliğini korudu.
Geçen yılın iOS 13 kullanım oranıyla karşılaştırıldığında, iOS 14 geride kalıyor. Apple, her yıl en son yazılımını yükleyip kullanan cihazlarının sayısını açıklıyor, ancak bunu iOS 14 için henüz yapmadı.
Widget’larla birlikte kullanıcı deneyiminde büyük değişiklikler getiren iOS 14 ile karşılaştırıldığında iOS 13′ün en büyük yeniliği şüphesiz ki koyu mod özelliği sunmasıydı. Apple, iOS 14’ün kullanıcıların ana ekranlarını özelleştirmelerinde büyük bir sosyal medya eğilimini tetikleyeceğini ve muhtemelen insanların en yeni yazılıma güncelleme isteğinin artacağını düşünüyordu. Mixpanel’den gelen veriler, Apple’ın bu konuda biraz yanılmış olabileceğini gösteriyor.
Mixpanel’e göre, iOS ve iPadOS 14 kullanım oranları önümüzdeki haftalarda iOS/iPadOS 13’ü geçebilir. Aynı zamanda bazı kullanıcıların hala iOS 13’de kalmak istemesinin sebebi iOS 14 tarafından gelen düşük pil ömrü ve yavaş performans raporları da olabilir.
Akıllı Telefonlar
DxOMark, iPhone 12 Pro kamerasının en iyisi olmadığını söyledi!
iPhone 12 Pro kamerası, akıllı telefon kamera puanlayıcısı olarak bilinen DxOMark tarafından bugün ilk kez yorumlandı.
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iPhone 12 Pro kamerası beklentiyi karşılayacak mı?
Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişleri 16 Ekimden itibaren almaya başlamıştı. Yeni iPhone 12’ler bugün eleştirmenler ve özel kaynaklara ulaşmaya başladı. Ancak tüm bu kaynakların 21 Ekim’e kadar inceleme ve karşılaştırma yayınlama hakları yok. Test için iPhone 12 Pro Max alanlar arasında DxOMark laboratuvarının uzmanları da vardı ve akıllı telefonla ilgili ön yorumlarda bulundular.
Özellikle iPhone 12 Pro Max’in telefoto lensinin yetenekleri ile şaşırtacağına ve etkileyeceğine dair şüphelerini dile getirdiler. Onların görüşüne göre, ne odak uzaklığı 65 mm’ye yükseldi ne de 5x optik zoom rakiplerine göre rekabet avantajı sağladı. Ayrıca, yetenekleri açısından kamera, sırasıyla 125 mm ve 120 mm odak uzaklığına sahip sensörlerin takılı olduğu Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra’daki yakınlaştırma lenslerinden daha düşük bulundu.
Bu tür açıklamalar zaten DxOMark uzmanlarının iPhone 12 Pro Max kamerası konusunda şüpheci olduklarını ve Apple’ın yeni ürününe yüksek bir puan vermeyeceklerini gösteriyor. Ancak, sonuçlar için acele etmeyelim ve DxOMark’tan tam bir inceleme bekleyelim. Aynı zamanda bu testlerin ve yorumların özel bir kurumdan geldiğini ve her zaman gerçeği yansıtmadığını da hatırlatmakta fayda var.