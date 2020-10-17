Huawei Mate 40 Pro RS Porsche Design sızdırıldı!

22 Ekim’de tanıtılacak Mate 40 serisinin RS Porsche Design versiyonu, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor. RS Porsche Design, 2000€ fiyat etiketiyle piyasada yer alacak.

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Huawei, amiral gemisi sınıfı Mate 40 ailesini önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmana günler kala cihazların ekranı ve tasarımlarıyla alakalı oldukça farklı sızıntı haberleri de internette dolaşmaya başladı. Son sızıntılar, Mate 40 serisinin RS Porsche Design imzası taşıyan bir ‘premium’ versiyona da sahip olacağını gösteriyor. GizmoChina’nın haberine göre, daha önce gelen sekizgen kamera kompartımanı sızıntıları, RS Porsche Design versiyonuna ait.

Sekizgen kamera tasarımı, RS Porsche Design modeline ait

Twitter’da @RODENT950 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görselde, cihazın parlak ve mat yüzeylere sahip arka kaplamaya sahip olduğunu göze çarpıyor. Birçok farklı kamera ve sensör bulunan sekizgen kamera kompartımanı ise klasik Mate serisi çizgisiyle merkeze konumlandırılmış. Dikey doğrultudaki çizgilerle beraber arka kısma, logo yerine Porsche Design ve Huawei yazısı yerleştirilmiş. Leica imzasını lenslerin yanında bulundurmayı sürdiüen tasarımcılar, selefindeki dev ‘PD’ logosundan vazgeçerek oldukça şık bir cihaz yaratmayı başarmış.

Sızıntı görselin sahibi olan hesap, cihazın arka panelinde seramik materyal kullanıldığını belirterek ayrıca cihazın bir de beyaz versiyonu bulunacağını öne sürüyor. Selefinden bir miktar ucuz olacak RS Porshce Design, 2000€ fiyat etiketiyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Tüm bunların dışında OLED ekran, yüksek RAM ve depolama seçeneği ile Kirin 9000 işlemcisini bünyesinde barındıracak model, Mate ailesiyle aynı özellikleri kullanıcılara sunacak.