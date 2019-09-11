Mate 30 Pro, Google servisleri olmadan mı geliyor?

Mate 30 lansmanına az bir süre kalan ortaya çıkan detaylara göre Google Servisleri’nin olmayacağı ortaya çıktı. Peki bu durumda neler olacak? Kerem ve Ersin gelişmeleri aktarıyor.

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Bildiğiniz gibi Huawei ile ABD Hükümeti arasında yaşanan gerginlikler neticesinde Google’ın Android desteğini Huawei’den çekeceği konuşuluyordu. Bu duruma cevaben Harmony işletim sistemini duyuran Huawei, gelecek yasağa karşı hamle yapabileceğini de göstermişti.

Son dönemde Mate ailesinde Andorid işletim sisteminin devam edeceği kesin olsa da ortaya çıkan detaylara göre Google Play Store, Google, Google Haritalar vb. Google servis hizmetlerinin Mate ailesinde olmayacağına dair ciddi belirtiler var. Peki bu durumda Huawei ne yapacak? Kerem ve Ersin Berlin’deki IFA 2019 fuarında tüm gelişmeleri değerlendirip sizlere aktarıyor.

İyi seyirler…