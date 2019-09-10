Microsoft: ABD hükümeti Huawei’ye haksızlık etti

Microsoft Başkanı Smith, ABD hükümetinin Huawei‘ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.

Microsoft Başkanı, ABD’nin ekonomi dergisi Bloomberg Business‘a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajda, ABD hükümetinin Çinli Huawei şirketine yönelik teknoloji satışını engelleyen yaptırımlarının Amerika’nın değerlerine uygun olmadığını belirtti. Smith, bu tarz yaptırımlarım gerçekliğe, mantığa ve hukuka uyması gerektiğini kaydetti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın otel endüstrisindeki deneyimine atıfta bulunan Smith, “Bir teknoloji şirketine, ‘ürünlerini satabilirsin fakat işletim sistemi ve çip alamazsın’ demek, ‘bir otele hizmet verebilirsin fakat odalarına yatak koyamaz, restoranında yemek bulunduramazsın’ demekle eş değer. Bu yaklaşım, şirketin durumunu tehlikeye atıyor.” ifadelerini kullandı.

Smith, küresel teknoloji lideri olmak için sahip olunan teknolojinin tüm dünyaya sunulması gerektiğine inanıyor. Microsoft başkanı ayrıca, küresel teknolojiyi yönetebilecek tek yönetimin, hükumetlerin gerçek bir iş birliği yapması olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Huawei’nin telekomünikasyon ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından yabancı rakiplerin teknolojileri ve servislerinin engellenmesi bağlamında “ulusal ekonomik acil durum” ilan etmişti.

ABD hükümetinin söz konusu kararının ardından Silikon Vadisi’nin dev şirketlerinden de buna paralel adımlar gelmeye başlamıştı. Google, Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD’li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıklamıştı.

Huawei ise bu yaptırımlara karşılık kendi işletim sistemi ve donanımlarını geliştirdiğini duyurmuştu.