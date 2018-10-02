Huawei Mate 20 Pro tanıtım videosu sızdı

Huawei Mate 20 Pro, 16 Ekim tarihinde Londra’da düzenlenecek etkinlikle resmi olarak tanıtılacak. Bizim de yerinden takip edeceğimiz etkinlik yaklaştıkça, cihazla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu sefer telefonun tasarımını rahatlıkla görebildiğimiz tanıtım videosu sızdırıldı.

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Huawei Mate 20 Pro videosunda neler var?

Aşağıdan izleyebileceğiniz videoda telefonun hem ön hem de arka bölümü tüm detaylarıyla görünüyor. Bu sefer oldukça küçük bir çentikle ayrılan ve neredeyse ön tarafın tamamını kaplayan bir ekranla karşı karşıyayız. Arka tarafta ise yine üç kamera var ancak yerleşimleri oldukça farklı.

Yine videoda kırmızı ve gümüş gibi farklı renk seçenekleri görünürken, arka kamerada Leica vurgusu dikkat çekiyor. Ekrandan parmak izi bekleyenlere ise kötü bir haberimiz var. Zira parmak izi sensörü telefonun arka bölümünde görünüyor.