Honor 7C Türkiye’de satışa çıkıyor

Honor 7C modeli, 11 Ekim itibarıyla A101 marketleri aracılığıyla ülkemizde satışa çıkıyor. 11 Ekim tarihi itibariyle A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz kilidi özelliği, dual kamera teknolojisi, portre modu gibi özellikler sunuyor. Honor ve A101 işbirliği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni cep telefonu modeli Türkiye’nin dört bir yanında bulunan A101 şubelerindeki raflarda yer alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Honor 7C neler sunuyor?

5,99 inç Honor FullView ekran ile gelen telefonda HD+ çözünürlük ve 18:9 görüntü oranı bulunuyor. Gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alan cihazda, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Dahili depolama alanını microSD kart ile 256 GB‘a kadar arttırabilmek mümkün.

Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihaz, bu sayede bokeh efektli fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak 3000 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim.