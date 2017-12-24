Yılın en iyi akıllı telefonlarından olan Huawei Mate 10 Pro güç yönetiminde çok paranoyak. Çalışmayan yazılımlara çözüm burada!

Kamera sistemleri konusunda Leica ile birlikte çalışmaya başladığı P9’dan bu yana kendisini iyi bir noktaya getirmeyi başaran Huawei aynı zamanda HiSilicon isimli firmasına ürettirdiği Kirin işlemcilerin de performansını artırdı. Huawei Mate 10 Pro ürününde de Android’in güncel ve farklılaştırılmış bir çatalını kullanan Huawei Emotion UI ile de akıcı ve kolay bir kullanım sunuyor.

Huawei Mate 10 Pro ve güç yönetimi

Güçlü Kirin 970 işlemcisini taşıyan Huawei Mate 10 Pro güç yönetiminde fazla paranoyak. Dolayısıyla örneğin Mi Fit uygulamasının telefon çaldığında bilekliğinizi titretmemesi gibi durumlar çok olası. Bunun çözümü de güç ayarlarını otomatik yönetmemek. Videoda konuyu ayrıntılı şekilde anlatıyoruz.