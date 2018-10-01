Huawei Mate 10 Pro Android Pie güncellemesi başladı

Huawei Mate 10 Pro Android Pie güncellemesi dağıtıma başlandı. Geçtiğimiz ay Android Pie üzerine geliştirilmiş EMUI 9.0 arayüzünü ucundan gösteren şirket, iki hafta içerisinde Huawei Mate 20 modelleriyle resmi duyuru yapacak. Ancak görünüşe bakılırsa Android Pie güncellemesi için Mate 20 serisi beklenmedi. Zira BLA-L09 ve BLA-L29 sürümü kullanan bazı Avrupalı Mate 10 Pro kullanıcıları, Pie güncellemesine kavuştu.

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Huawei Mate 10 Pro Android Pie güncellemesi neler getiriyor?

Yeni sürümle beraber EMUI 9.0 arayüzü ve birçok yeni özellik telefona ekleniyor. Bu özelliklerin başında yeni GPU Turbo 2.0 sürümü ve uygulamalar arası çoklu işlem geçişleri için yeni parmak hareketi gibi yenilikler var. Ayrıca Android Pie’ın sunduğu dijital sağlık ve iyilik özellikleri de Android Dashboard adıyla yeni sürümde mevcut.

Bunların dışında yenü sürümde AI Support ile gelişmiş batarya, adaptif parlaklık, çentik desteği ve güvenlik iyileştirmeleri bulunuyor. Yeni paket farklı iki model için BLA-L09C432E4R1P8B108 ve BLA-L29C432E4R1P8B108 sürüm numaralarıyla geliyor. Güncellemenin toplam 2.2 GB’lık bir alan kapladığını da belirtelim.