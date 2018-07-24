Huawei Mate 10 Pro: Haftalar sonra (VİDEO)

Huawei Mate 10 Pro: Haftalar sonra kullanıcı deneyimi videomuzda, bir süredir kullandığımız Mate 10 Pro modelinin iyi kötü yanlarını konuşuyor ve Huawei P20 gibi modellere kıyaslıyoruz.

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Huawei Mate 10 Pro: Haftalar sonra alınır mı?

Şu anda Huawei Mate 10 Pro: Haftalar sonra civarında bulunabilen Huawei Mate 10 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama gibi üst düzey özellikler sunuyor. Ayrıca 4000 mAh pil kapasitesi de, sıklıkla karşılaştırıldığı Huawei P20 modelinde göre daha avantajlı. Bu arada Huawei P20 modelinin de 3600 lira civarında satıldığını belirtelim.

Mate 10 Pro kullandığımız süre boyunca fotoğraf ve batarya performansı en memnun olduğumuz konular oldu. Ancak video çekim ve ön kamera performansından ok mutlu olmadığımızı da belirtmemiz gerek.