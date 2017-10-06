Huawei Mate 10 Muazzam Bataryası İle Dikkat Çekiyor!

Dünyanın iki numaralı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei, Mate 10 modelinde devasa bir batarya kullanarak rakiplerine meydan okuyor.

Huawei, yaptığı Twitter paylaşımlarında Mate 10’a bolca atıfta bulunmuştu. Ne de olsa Mate 10, Çinli teknoloji devinin Apple iPhone X ve Samsung Galaxy S8 gibi rakiplerine meydan okuyacak amiral gemisi konumunda.

Ortada pek çok dedikodu olsa da şirket, Mate 10 modeli hakkındaki donanımsal kalemlere fazla değinmemeye dikkat ediyor. Ancak ortaya çıkan bir özellik var: 4000 mAh’lik batarya.

Şimdi rakiplere bir göz atalım: Galaxy Note 8 3,300 mAh, iPhone X 2,716 mAh, LG V30 3,300 mAh’lik bataryalara sahip. Pixel 2 XL bu konuda biraz daha üstün ve 3,520 mAh’lik batarya sunuyor. Xperia XZ Premium 3,230 mAh, Mi Mix 2 ise 3,400 mAh’lik güç ünitelerine sahip. Kısacası Huawei Mate 10, pil kapasitesi konumunda tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Huawei Mate 10’da kullanılması beklenen 10nm’lik işlemci mimarisi pil ömrüne ciddi katkıda bulunacak. Üretici, akıllı telefona uygun arayüzü ve yazılımları kullanarak, cihazın pil ömrünü daha da artırma niyetinde.

Cihaz, 16 Ekim 2017’de resmen tanıtılacak.