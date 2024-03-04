Huawei Kirin işlemciler için harika haber geldi. Huawei, akıllı telefon ve tablet gibi bilgi işlem cihazlarında kritik bir rol oynayan merkezi işlem birimi (CPU) çekirdeklerini geliştirme konusunda önemli adımlar attığını duyurdu. Huawei yeniden pazar lideri olma yolunda ilerliyor.

Huawei Kirin İşlemciler Kritik Bir Aşamada: Snapdragon İşlemcileri Geçecekler

Henüz mutlak lider konumunda olmasa da, yapılan karşılaştırmalar, Huawei Kirin işlemcilerin CPU performansının birkaç yıl önceki en iyi rakiplerine yetiştiğini gösteriyor ve bu da Huawei’nin pazarın büyük bir kısmına hizmet edebilecek seviyeye geldiğini işaret ediyor.

Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan yeni bir karşılaştırma testi, Huawei’nin kendi tasarımı olan Taishan V120 çekirdeğinin performansını değerlendirdi. Taishan V120’nin tek çekirdek performansı, 2020’de piyasaya sürülen AMD’nin Zen 3 çekirdekleriyle eşleştiği ortaya çıktı.

Bu durum, Huawei’nin CPU teknolojisindeki lider konuma gelmek için önünde bir engel kalmadığını gösteriyor. Taishan V120 çekirdeğinin performansı genel olarak çoğu piyasa uygulaması için yeterli olarak değerlendiriliyor.

Test edilen çekirdek, Huawei’nin yeni Huawei Kirin 9000 serisinin bir parçası olan yonga setinin bir bileşeni olarak hizmet ediyor. İki ARM Cortex A510 çekirdeğinin yanı sıra dört Taishan V120 çekirdeğini içeren Kirin 9000, daha az yoğun görevleri verimli bir şekilde yerine getirmeyi amaçlıyor.

Huawei Mate 60 serisi gibi üst seviye cihazlarda kullanılan ve Huawei P70 serisi gibi diğer üst seviye cihazlarda da kullanılması beklenen Kirin 9000 serisi, SMIC’in ikinci nesil 7 nanometre üretim sürecini kullanıyor.

Ancak, karşılaştırmada test edilen çipin tam olarak ne olduğu belirsizliğini koruyor. Kirin 9000 için başlangıçta TSMC tarafından 5 nanometrelik üretim ve 2021 lansman tarihi planlanmıştı. Ancak, bu planlar değişti ve Huawei alternatif düzenlemelerle işlemciyi kullanmak zorunda kaldı.

Genel olarak, Huawei’nin CPU geliştirmedeki ilerlemeleri, ABD ambargosuna uyum sağlama ve kısmen telafi etme yeteneklerini gösteriyor. Henüz en üst seviyeye ulaşamamış olsalar da, yaptıkları iyileştirmeler, firmanın ürünlerini ana pazar taleplerine daha da yaklaştırıyor.

Gelecekte Huawei’nin, rekabet edebilmek için potansiyel olarak en üst sıralarda yer alabilmesi için geri kalan boşluğu ne kadar çabuk kapatabileceğini görmek önemli olacak. Huawei oldukça güçlü bir firma ve ABD ambargosu bile onları batıramadı. Büyük ihtimalle gelecekte Huawei’nin yeniden lider konuma yükseldiğini göreceğiz.

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