ABD‘nin ticaret yasağı Huawei üzerinde önemli bir etki yarattı ve telefonlarını 5G özelliklerinden ve Google hizmetlerinden yoksun bıraktı. Yasak ayrıca Huawei’nin şirket içi Kirin işlemci geliştirmesine de kısıtlamalar getirdi. Orta sınıf Kirin 710A dışında, şu anda piyasada büyük bir Kirin yongası bulunmuyor. Ancak Huawei’nin bu yılın sonuna kadar giyilebilir cihazlar için Kirin A2 yonga setini piyasaya sürmeyi planlıyor. İşte detaylar.

Huawei Kirin Yongaları 2023’te geri dönebilir

Huawei Central’ın haberine göre Huawei, yeni Kirin A2 çipini 2023 yılı sonuna kadar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre şirket yonga setini test etmeyi bitirdi ve şimdi üretim aşamasına geçmeye hazır. İşler yolunda giderse, Huawei yonga setini 3. veya 4. çeyrekte tanıtabilir.

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Rapora göre, Kirin A2 yonga seti deneme aşamasına girmeye hazır ve seri üretim kapasitesine sahip. Bununla birlikte, Huawei’nin nihai üretim aşaması için planlarını değiştirebileceği ve bunun da lansman zaman çizelgesinde bir değişikliğe yol açabileceği öne sürüldü. Şu anda, yaklaşan yonga setiyle ilgili belirli ayrıntılar açıklanmadı, ancak Huawei’nin yaklaşan giyilebilir cihaz serisine güç vermesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Kirin A serisi resmi olarak kulaklıklar, akıllı saatler ve diğer benzer cihazlar da dahil olmak üzere giyilebilir cihazlar için duyurulmuştu. Bu serideki en son ürün, dünyanın ilk Bluetooth 5.1 ve Bluetooth Low Energy 5.1 giyilebilir çipi olarak piyasaya çıkan Kirin A1 oldu. HiSilicon tarafından geliştirildi ve Tayvan’ın TSMC firması tarafından üretildi. Bu çipler ileri işlem teknolojisi gerektirmediğinden, Huawei ticaret yasağı uygulandıktan sonra bile geliştirmeye devam edebildi.