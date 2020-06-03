Huawei, işlemci temini için UNISOC ile görüşüyor!

Huawei, ABD tarafından uygulanan ticaret ambargosu kapsamının genişlemesi üzerine akıllı telefonlarında kullanacağı işlemciler için çözüm arıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren TSMC ile çalışamayacak olan şirket, giriş ve orta seviye mobil işlemcilerini UNISOC’a ürettirebilir!

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ABD yaptırımlarından kurtulmak isteyen Huawei, çözümü Çin’de buldu!

ABD hükümeti tarafından onaylanan son yaptırımlar, Huawei iştiraki olan HiSilicon’un faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesine engel oluyor. Doğrudan yarı iletken tasarımına yönelik yaptırımların uygulanmaya başlanması ile Kirin serisi işlemciler artık üretilemeyebilir. Markanın bu durumdan kurtulmasının tek yolu ise yaptırımlara takılmayan kısıtlı sayıdaki şirket ile işbirliği yapmaktan geçiyor.

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Huawei’nin bu doğrultuda daha önce MediaTek ile görüştüğü belirtiliyordu. Amiral gemisi cihazlarında 5G uyumlu Dimensity serisi işlemcileri kullanmak isteyen marka, giriş/orta seviye cihazlarda ise farklı alternatifler üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgilere göre Çin merkezli SMIC şirketiyle çalışmaktan vazgeçen Huawei, yönünü başka bir yarı iletken üreticisi UNISOC’a çevirdi. Giriş ve orta seviye cihazlarda kendi tasarımlarını kullanmak isteyen marka, bu sayede ABD yaptırımlarına takılmadan faaliyetlerine devam edebilir.

Bu çözüm yolu teoride mantıklı gibi görünse de, UNISOC’un üretim kabiliyeti konusunda çok ciddi soru işaretleri bulunuyor. Analistlere göre giriş seviyesinde verimsiz işlemciler üreten UNISOC, Huawei’yi bu savaşta ciddi anlamda yenilgiye uğratabilir. Huawei’nin bu açığı kapatmak için şirkete yatırım yapması durumunda ise ABD hükümetinin daha farklı kararlar alabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Huawei’nin karşılaştığı sorunlar yalnızca işlemci ile sınırlı değil. Markanın halihazırda karşılaştığı yaptırımlar Sony, Micron ve Kioxia gibi tedarikçileri de kapsıyor. Kısa ve orta vadede sorun yaşamamak için milyarlarca dolarlık sipariş veren Huawei, 2021 sonuna kadar donanım tedarikinde sıkıntı yaşamayacağını öngörüyor. Ancak bu tarihten sonra markanın nasıl bir adım atacağı tahmin edilemiyor.