Akıllı Telefonlar
iPhone 12, ekran altı parmak izi okuyucu ile satışa sunulacak
Ekran altı parmak izi okuyucular hayatımıza gireli henüz bir yıldan biraz daha fazla bir süre olmasına rağmen; amiral gemisi segmentinden, orta sınıf telefonlara kadar yaygın olarak kullanılmakta. Biliyoruz ki bu teknolojinin çok fazla seveni bulunmakta. Buna rağmen Apple, hiçbir akıllı telefonuna bu teknolojiyi entegre etmeden yoluna devam ediyordu. iPhone 12 modelleri ile ise, ekran altı parmak izi okuyucuları Apple cihazlarda görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
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Apple neden iPhone modellerindeki parmak izi okuyucu konusunda fikir değiştirdi
Bildiğimiz üzere Face ID teknolojisi Apple cihazlar ile hayatımıza girmişti. O günden bugüne ise hayatımızda çok şey değişti. Günümüzde zorunluluk haline gelen maske kullanımı ise, kullanıcıların yüz tanıma teknolojileri ile cihazlarının kilidini açmaya çalışmasını çok zorlaştırıyor. Hatta Apple bu yüzden Face ID ile ilgili algoritma değişikliklerine yönelmiş idi. Şu günlerde ise geleneksel parmak izi okuyucuları özleyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bütün bu koşullar bir araya gelince, değişim için düğmeye basmak Apple adına artık zorunlu hale gelmiş oldu.
Daha önceleri de Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucu entegre ettiği iPhone modelleri çıkaracağı iddia edilmiş idi fakat bu iddialar her seferinde asılsız çıkmıştı. Fakat bu sefer Apple’ın, iPhone 12 modellerinde ekran altı parmak izi okuyucu kullanacağına dair güvenilir dedikodular mevcut. Hatta Apple’ın ekran altı parmak izi okuyucusu, Android modellerde gördüklerimizden çok daha farklı olacak. Dedikodulara göre ise, Apple 6 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Diğer bir dedikodu ise, bu teknolojinin Apple Card ile de uyumlu olacağı yönünde.
Muhtemelen Apple, parmak izi okuyucu entegrasyonu sonrası Face ID teknolojisinden de vazgeçmeyecektir. Önümüzdeki yıllarda da piyasaya sunulacak olan cihazlarda her iki teknolojiyi de görebilmemiz olası. Peki ya siz Face ID ve parmak izi okuyucu arasında bir seçim yapmak zorunda olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 ve Play 4 Pro modelleri tanıtıldı!
Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro 5G modelleri bugün, Honor’un yaptığı etkinlik ile tanıtıldı. Peki bu cihazlarda bizleri neler bekliyor; gelin hep beraber göz atalım.
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Honor Play 4 ve Pro modellerine bakış
Honor Play 4 modelleri, 5G desteğine sahip. Bu sayede 5G hizmeti sunulabilen bölgelerde hızlı ve stabil internet bağlantıları elde edebilmek mümkün. Oyun severler için ise bu cihazlar, gecikmeleri önlemeye odaklı teknik donanımlara da sahip. Game Assistant 2.0 teknolojisi ile ise, oyun deneyimi daha akıcı ve sürükleyici hale getirilmeye çalışılmış.
MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisi, 7 nm’lik süreçle üretilen; 2.0 GHz’lere kadar çıkabilen başarılı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu işlemci ile 90 Hz gibi yüksek sayılabilecek ekran yenileme hızları da destekleniyor. Cihazlarda desteklenen çözünürlük ise, alışkın olduğumuz gibi Full Hd+ olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ısınmaması için likit soğutma sistemi ile desteklenen Honor Play modellerinde, yoğun oyun kullanımlarında cihazın minimum seviyede ısınması için çalışılmış. 4300 mAh gibi yüksek kapasiteli bir batarya ile desteklenen cihaz, 22.5 W hızda şarj desteğine sahip.
Cihazın arka tarafına geldiğimizde ise, Honor Play 4 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera kullanılmış. Bu ana kamera, 8 MP geniş açı, 2MP makro lens, ve 2MP derinlik algılayıcı olmak üzere 3 adet kamera ile daha desteklenerek; 4’lü bir kamera modülü oluşturulmuş. Bu modül ile, 4K çözünürlükte çekimler yapabilmeniz mümkün. Ayrıca elektronik imaj sabitleyicinin bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Honor Play 4 Pro
Honor Play 4 Pro modelinde ise, 6.57 inç IPS LCD ekran, TÜV Rheinland onaylı göz sağlığı koruma modu, yan tarafta parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemi ve 4200 mAh kapasiteli batarya gibi detaylar mevcut. Ekran ve kasa oranı ise, %91.46 olarak belirlenmiş. Honor Play 4 Pro için ise esas fark işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi seviyesinde işlemci olarak bilinen Kirin 990 ile desteklenen cihaz, yüksek performans vadediyor. Bu işlemci, 2.86 GHz hızlara çıkabiliyor. Ayrıca NFC teknolojisi ve 40 W hızlı şarj desteği de bu cihazda mevcut.
Kamera modülüne baktığımızda ise standart versiyonun aksine, Sony’nin 40 MP çözünürlüğe sahip IMX600 CMOS sensörünün ana kamerada kullanılmış olduğunu görüyoruz. Play 4 Pro’nun arka kamera modülü ile, temassız olarak ateş ölçümü yapabilmeniz de mümkün. Buna ek olarak; ön tarafta 32 MP ve 8 MP olmak üzere iki adet kamera karşımıza çıkıyor.
Honor Play 4 modellerinde fiyatlar ne kadar
Honor Play 4’ün 6 GB + 128 GB standart versiyonu, 1799 Yuan, yani yaklaşık olarak 253 Dolar civarında. 8 GB + 128 GB seçeneği ise, 1999 Yuan, yani 281 Dolar civarlarında.
Honor Play 4 Pro modeline baktığımızda ise 8 GB + 128 GB versiyonu, 2899 Yuan yani 408 Dolar civarında. Eğer ateş ölçme opsiyonuna da sahip olmak istiyor iseniz, ödemeniz gereken toplam tutar ise 2999 Yuan yani 422 Dolar. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
LG K41s modeli, Türkiye’de satışa sunuluyor!
LG K41s modeli, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Hatırlarsanız, geçtiğimiz sene K serisinden K40s’i incelemiştik. Giriş segmenti içerisinde yer alan cihazımızın bugün itibarıyla 2020 model yeni versiyonu pazara dahil oldu.
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LG , Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile K41s, temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında Türk tüketicilerle buluşuyor. Birçok yeni özelliği bulunan K41s, birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunacak.
DTS: X ile 3D sinematik ses deneyimi!
Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlandı.
LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için mükemmel bir alternatif sunuyor.
LG K41s teknik özellikleri
- Çip: 2.0 GHz Octa-Core Helio P22 (12nm)
- Ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran
- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)
- Kamera:
- Arka: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Sensör
- Ön: 8MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Siyah
- Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu / MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, resmi görselleriyle ortaya çıktı!
Oppo, 5 Haziran tarihinde Reno 4 serisini resmi olarak tanıtacak. Bugüne kadar Reno 4 serisi hakkında çok fazla teknik detay ve görsel gördük. Bugün ise Reno 4 Pro, resmi olarak yayınlanan görsellerle ortaya çıktı. Çinli perakendeci JD.com tarafından yayınlanan görsellerde cihazın Kristal Kırmızısı ve Mavi renk seçenekleri resmi olarak görüntülendi.
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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede Oppo Reno 4 Pro‘nun özelliklerine yer verildi. Telefon, 6.55 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 13 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera mevcut olacak. Bu üçlü kamera dizilimi dikey olarak sıralanacak.
Listeye göre Oppo Reno 4 Pro, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olmak üzere iki model ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Reno 4 serisi yazılım tarafında Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile birlikte gelecek. Renderlara ek olarak Oppo‘nun resmi Weibo hesabından Reno 4 serisinin SuperVOOC 2.0 65W hızlı şarj ile geleceği doğrulandı. Postere göre cihaz yaklaşık 5 dakika şarj ile 4 saatlik kullanım ömrüne ulaşacak. Bu gerçekten inanılmaz bir şarj olma hızı anlamına geliyor. Telefonun tam şarj olması ise 30 dakika içinde gerçekleşecek.