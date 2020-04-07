Huawei, ilk OLED TV’si ile geliyor!

Huawei, yeni bir akıllı TV ile çıkış yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntı olarak paylaşılan Huawei’nin yeni OLED TV’si, bugün posterlerle ortaya çıktı. Huawei Smart TV X65 ismiyle çıkış yapacak olan bu televizyon, Huawei‘nin ilk OLED TV‘si olacak.

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Huawei Smart TV X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Smart TV X65, 65 inçlik bir ekran ile gelecek. Ekranın üzerinde 24 MP çözünürlüğünde açılır kapanır bir kamera bulunacak. Cihaz, ekran görüntüsünü daha doğal renkler ile canlı göstermek için bir ortam sensörü kullanacak. Televizyonun işletim sistemi ise, Huawei‘nin kendi işletim sistemi olan Hongmeng OS olacak. Ayrıca televizyonda yeni ve geliştirilmiş bir yapay zeka desteği bulunacak.

Richard Yu, TV‘nin yeni bir kontrol yönetimi bulunacağını söyledi. Bazıları bunun Huawei‘nin P40 serisinde bulunan hareket kontrolcüsüne benzer olacağını düşünüyor. Huawei‘nin P40 serisinde uzaktan el ile telefon yönetilip, sayfa kaydırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Belki de, Huawei NPU kullanılarak göz ve vücut takibi bile yapılabilir.

Huawei‘nin yeni akıllı televizyonu ekranın altında 14 hoparlör bulunduracak. Bu sayede odanızdaki ses daha iyi hissedilebilecek ve surround ses için daha iyi bir profil oluşturulacak. Huawei Smart TV X65‘in tam olarak duyurulmasının bu çarşamba olacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyat ve hangi pazarlarda çıkış yapacağı da bu duyuru ile belli olacak.