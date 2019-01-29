Huawei için ABD’de soruşturma başlatıldı!

Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üretici olan Huawei, ABD ile yaşadığı krizlere her gün bir yenisi ekleniyor.

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İki farklı iddianame hazırlandı!

Dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, bu pazarda birinci olan Samsung’u da geride bırakarak zirveye oturmayı planlarken ABD ile aralarındaki kriz bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD hükumeti tarafından devlet kurumlarında yasaklanan telefonların, Kaliforniya’da bulunan AR-GE merkezinin lisansı iptal edildi.

Ülke içinde Huawei’yi bitirmek için çalışan ABD hükumeti, Adalet Bakanlığı tarafından Huawei’ye yeni bir soruşturma daha açıldı. Bu soruşturmaya göre şirket, bankaları dolandırıyor ve şirketlerden bilgiler çalıyor. İki farklı iddianame hazırlayan bakanlık, bu iddianamelerin birinde geçtiğimiz günlerde Kanada’da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou hakkında 13 ayrı suçlama yer alıyor.

Mıng’in iadesi için çalışmalar başlatan hükumet, akıllı telefon üreticisini T-Mobile’a ait verileri çalmakla suçluyor. Akıllı telefon üretimini hızla arttıran şirket, ABD tarafında oldukça fazla sıkıntılar yaşıyor. İlerleyen zamanda neler olacak göreceğiz.