Huawei, Honor 10 akıllı telefonu resmi olarak tanıttı!

Bir süredir merakla beklediğimiz telefon ortaya çıktı ve Huawei, Honor 10 telefonu resmi olarak duyurdu. Üstelik bununla da kalmayıp hemen ön siparişe açtı. Anlaşılan Honor 10’un toplu üretimi oldukça iyi bir aşamaya gelmiş bile. Honor View 10’dan daha uygun bir fiyata sahip olan Honor 10 yine de beklenen etiketin üstünde çıktı. Listelendiği ön sipariş sitesinde Huawei, Honor 10 modelin 6GB+64GB versiyonu 2600 Yuan yani yaklaşık 415 dolar fiyat aldı.

Honor 10 özellikleri

5,84 inç erkan boyutu ile gelen Honor 10, 19:9 ekran oranı sunuyor. IPS LCD panele sahip telefon 432ppi ve 1,080 x 2,280 px çözünürlükte görüntü kalitesi verecek. Parmak izi sensörü ise ekran altındaki yerini koruyor. İçerisinde Kirin 970 işlemci yongası bulunduran telefon P20 amiral gemisindekilerle aynı güce sahip. Üstelik 6 GB bellek ile baz P20 modelinden daha da üstün bir konuma geliyor. Sıkıntı ise depolama alanında. Cihazın 64 GB depolama alanı mevcut ancak microSD kart desteği yok maalesef.

Kutusundan Android Oreo 8.1 ile çıkan 10 arayüz olarak da EMUI 8.1’i sunuyor. Arka kısımdaki çift kameralardan f/1.8 diyafram aralıklı 16 MP renk sensörüne sahip. Bunun yanında 24 MP’lik kamera ise işin siyah beyaz kısmına odaklanmış durumda. Ön taraftaki f/2.0 aralıklı 24 MP selfie kamerası ise iPhone benzeri portre fotoları sözü ile geliyor. Arka kameraların esas olayı ise yapay zeka. Ana kamera ile çekilen her fotoğraf yapay zekanın elinden geçerek otomatik olarak ayarlanıyor. Video kısmında ise ana kamera 4K çekerken selfie kamerası 1080p videolar çekebiliyor.

3.400 mAh pile sahip Honor 10 elbette USB-C üzerinden 4.5A hızlı şarj desteğine de sahip. Telefon bu şekilde 25 dakikada %50 pil kapasitesine gelebiliyor. USB-c’nin yanında ise bir de 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Altta görülen hoparlör ise sizlere AK4376A 32-bit DAC ve Huawei Histen teknolojisi ile ses kalitesi sunacak. Çin’de yaklaşık 335€ ya da dediğimiz gibi 415 dolardan ön siparişe çıkan Honor 10, mirage yani “serap” ibaresi bulunan mor ve mavi renklerin yanında siyah ve gri renk seçeneklerine sahip olacak.