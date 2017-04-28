Huawei’nin HiKey 960 Kartı Raspberry Pi’ye Rakip Olabilir

Huawei duyurduğu HiKey 960 kartı ile Raspberry Pi’ye rakip olmaya hazırlanıyor ve kullanıcılara yeni bir alternatif sunuyor.

Huawei HiKey 960’ın üzerinde sekiz çekirdekli Kirin 960 işlemci bulunuyor. Bunlardan dört tanesi Cartex – A73 çekirdek ve dört tanesi düşük enerji tüketimine sahip Cortex – A53 çekirdek. İşlemci Snapdragon 835 seviyesinde değil ancak yeni model telefonlarda kullanılabilecek bir işlemci.

HiKey 960 hem Linux hem de Android destekleyecek. Günümüzde kullanıcıların alabileceği en güçlü ARM tabanlı bilgisayarlar Chromebook modelleri. Raspberry Pi iyi bir alternatif ve yaklaşık 35$’a Linux masaüstü deneyimi sunuyor. Ancak performans konusunda biraz yetersiz.

Telefonların bilgisayarlara göre en büyük eksikliği RAM hızlarının yavaş olması. HiKey 960’ın üzerinde 3 GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Mükemmel olmasa bile yine de iyi. Kartta ayrıca Kirin’in grafik işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 4K’nın altından kalkabiliyor ancak kartın üzerindeki HDMI portu 1080p çözünürlüğü destekliyor. Kartta 40 ve 60 pinli konektörler yer alıyor. Bu konektörlere kamera gibi donanımlar takılıyor. Diğer taraftan kart PCIe M.2 slotundan SSD takılabilir.