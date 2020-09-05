Huawei FreeBuds Pro, tasarımı ve özellikleriyle sızdırıldı!

Honor, Berlin IFA 2020’de düzenlenen etkinlikte yeni akıllı saatleri, dizüstü bilgisayarlarını ve eko sistem ürünlerini tanıttı. Firma, dünyanın her yerindeki gençler için akıllı yaşam stratejisini güçlendirmeye devam ediyor.

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Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı. “Akıllı yaşamı genişlet” temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri tanıtıldı. Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatler, Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, Honor Pad 6 tablet ile üç yeni eko sistem ürünü, etkinlikte kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı. Bu ürünlerle birlikte Honor, 1+8+N IoT stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Honor Watch GS Pro: Macera severler için tasarlandı!

Honor Watch GS Pro, maceracıların performanslarını artırmaya ve doğayı keşfetmeyi sevenlere yardımcı olan, güçlendirilmiş bir akıllı saat. Tam 25 günlük bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, mevcut pazardaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi.

Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saat, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle de doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Akıllı saat tüm bu özelliklerin yanında, pek çok tıbbi takip özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak.

Honor Watch ES: Kişisel antrenörünüz hep yanınızda

Watch ES, sağlıklı bir yaşam hedefleyenler için şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.64 inç’lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu bulunuyor. Bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle de Watch ES, aktif yaşam tarzını destekliyor

Honor MagicBook Pro: Yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için güç kaynağınız

Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan MagicBook Pro, profesyonellerin üretkenliklerini artırmaya ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir dizüstü bilgisayar. Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip olan MagicBook Pro, akıcı performans gösterebiliyor.

MagicBook Pro, hızlı 512GB PCIe NVMe SSD sürücüye ve 16GB DDR4 çift kanal bellekle donatıldı. Dosya okuma ve aktarımında yüksek hız sağlıyor. Bununla birlikte 16.1 inç FullView ekranı da %100 sRGB renk gamıyla birlikte fotoğraf, film ve web’de gezinme dışında daha yüksek renk doğruluğu sunuyor. Tutarlı görsel parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de yeterli performans sunuyor. 369 mm x 234 mm x 16.9 mm’lik küçük boyutlarıyla kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Kullanıcıların rahat bir şekilde oyun oynamalarına, film izlemelerine ve çalışmalarına da imkân tanıyor.

AMD işlemcilerle yenilenen MagicBook 14 ve 15, minimal tasarım ve FullView ekranla birlikte kullanıcıların bilgisayar deneyimini Ryzen 5 4500U işlemcilerle geliştiriyor. MagicBook serisine eklenen bu yeni ürünler, markanın en yüksek kalite ve ürünlerinde en iyi ustalığı sunma hedefini temsil ediyor.

Honor Pad 6 ve yeni Honor Choice ekosistem ürünleri

Düzenlenen etkinlikte Honor, Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge’nin bulunduğu üç yeni Choice ekosistem ürününü tanıttı.

10.1 inç’lik Full HD ekran ve simetrik 1620 güçlü çift hoparlör barındıran Pad 6, kullanıcılara gerçek anlamda büyüleyici bir sesli-görsel deneyim sunuyor. Sadece 460 gram ağırlığındaki ve 7.55mm’lik kalınlığındaki HONOR Pad 6, Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle gelişmiş bağlantılar sunarken, kullanıcılar için mükemmel bir günlük yardımcı görevi görecek.

Yeni ürünlere IFA’dan ödül geldi!

Honor bu yeni ürünleri, 2020 IFA Ürün Teknik İnovasyon Ödülü’nü kazandı. Bu ödül, tüketici elektroniği endüstrisindeki öncü ürünlere veriliyor. Watch GS Pro, Dış Mekan İnovasyon – Giyilebilir Altın Ödülü’nü kazanırken, MagicBook Pro ise Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü’nü aldı.

Etkinlik ve ödüllerle ilgili konuşan Honor Global Başkanı George Zhao şunları söyledi “Honor, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara rakipsiz ürünleri, rakipsiz fiyatlarla sunmakta kararlı. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılardan aldığımız geri dönüşleri görmekten dolayı mutluyuz.

Router 3, Tech Advisor tarafından en iyi bütçe dostu router’lardan biri olarak öneriliyor. Bununla birlikte Honor, PC ve giyilebilir teknolojiler pazarında bir önceki yıla göre 2020’nin ilk yarısında sırasıyla %287.9 ve %235’lik bir büyüme gösterdi. Gençler yaşamanın, çalışmanın ve oynamanın yeni yollarına alışırken, Honor da kendini yenilikçi teknoloji ve ilham veren ürünlerle genç insanları güçlendirmek ve akıllı yaşamlarını genişletmeye adamış durumda.”