Huawei FreeBuds 4i modeli tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni tam kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 4i modelini tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı fiyat / performans odaklı bir ürün olarak oldukça dikkat çekiyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? veya Ne işe yarar?

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Huawei kulaklık tarafında oldukça dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kablosuz ve kulak içi formda tasarlanan Huawei FreeBuds 4i 10 saate kadar aktif kullanım vadediyor. Tasarım tarafında Apple’ın AirPods Pro’suna benzeyen bu kulaklık uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Huawei FreeBuds 4i; beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca kulaklık, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Bu sayede kullanıcıların dışarıdan tamamen izole olmasını sağladığı aktarılan kulaklığın, yüksek ses kalitesi de sunduğu özellikle vurgulanıyor.

Kulaklığın bu yüksek ses kalitesini sunmasına ek olarak 3D biyonik tasarımı sayesinde kulağa tam oturuyor. Bu sayede kulağa binen yük azalıyor. Kulaklığın üst kısmında bulunan dokunmatik yüzeylere iki kez dokunulduğunda mobil cihazlar ile bağlantı kurmayı sağlayan kulaklık, yapay zeka desteğine de sahip. Ayrıca her iki taraftaki kulaklıklarda da ses ayarı, müzik değiştirme ve çağrı cevaplama gibi özellikler bulunmakta.

Aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 7 saat kullanım sunan kulaklık devre dışı bırakıldığı takdirde 10 saate kadar müzik dinlemeye olanak sağlıyor. Kulaklığın kutusu kullanıldığında ise kulaklık 22 saat kullanma sağlıyor. Kulaklığın yüzde 100 şarj olması için 60 dakika gerekiyor.

Huawei FreeBuds 4i; tere karşı dayanıklı olduğundan spor yaparken de kullanılabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kulaklık EMUI 11 cihazlarda ekstra özellikler getiriyor ve genel bağlantı için Bluetooth 5.2 kullanıyor.

8 Mart’tan itibaren ilk etapta Çin pazarını hedefleyecek kulaklık 75 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor. Kulaklık çok geçmeden global pazarda da satışa çıkacak.

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