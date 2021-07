Huawei FreeBuds 4, 14.3 mm çapındaki sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor

Huawei’nin açık tasarımıyla sunduğu aktif gürülte engelleme özellikli TWS kulaklığı Huawei FreeBuds 4, ergonomik kullanıma uygun şekilde tasarlanmış bir tam kablosuz kulaklık. Yeni modelde 14,3 mm geniş dinamik birim sürücülerle; cihazın bas sesleri güçlendirilmiş. Ayrıca bu sürücüler yüksek kaliteli bir ses deneyimi vadediyor. Bu özelliklerin yanı sıra Huawei FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için çeşitli yeni özellikler ekleyen bir yazılım güncellemesi de aldı.

Huawei, TWS kulaklıklarda ergonomiye çok önem veriyor

Her insanın kulak yapısı ve kulaklık takma alışkanlıkları çok fazla değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle aynı kulaklık farklı kullanıcılar için farklı deneyimler anlamına gelebiliyor. Peki, her kullanıcının mümkün olan en iyi sesi duyması nasıl sağlanabilir? Bu soru, dünyanın dört bir tarafındaki akustik mühendislerini uzun süredir düşündürüyor. Eksiksiz bir kişiselleştirilmiş işitme teknolojileri seti, uyarlanabilir kulak eşleştirme, profesyonel ses efektleri aracılığıyla Huawei sesi her kullanıcı için özelleştiriyor. Mesela daha büyük kulakları olan kullanıcılar için, kulak kanalı muhtemelen daha geniş olduğundan sesin bir kısmı kaybolacak ve bas performansı bozulacaktır. Ancak, daha küçük kulaklı kullanıcılar, aynı durumdan mütevellit olarak kulaklıkların bas performansını çok daha iyi deneyimleyebiliyor.

Özellikle açık tasarıma sahip kulaklıklar kulak içi olan versiyonlara göre farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına göre daha büyük performans değişimlerine maruz kalıyor. Bu nedenle farklı kişiler için de ses kalitesi farklılıkları ortaya çıkıyor.

Uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisi

Huawei FreeBuds 4, kullanıcıların tutarlı ve hassas ses kalitesi elde etmeleri için uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisiyle geliyor. Her şeyden önce, kulaklıklar ses dalgası algılama teknolojisini kullanarak mevcut kullanıcının kulak kanalı şeklini ve takma sıkılığını belirliyor. Kulaklıklar daha sonra kullanıcının kulağına otomatik uyması için kişiselleştirilmiş ses efektleri yaratıyor. Bu, kulak boyutundan ve kullanım koşullarından kaynaklanan ses kaybını etkili bir şekilde telafi edebiliyor. Yani işin özeti, uyarlanabilir kulak eşleştirme, Huawei FreeBuds 4 kullanıcılarına mümkün olan en iyi ses deneyimini yaşatmak üzere tasarlanmış.

Her müzik türüne özel profil

Huawei FreeBuds 4, farklı müzik türlerini optimum şekilde kullanıcıya iletmek için yerleşik çeşitli profesyonel ve kişiselleştirilmiş ses efektlerine sahip. Huawei FreeBuds 4 şu anda üç ekolayzer modunu destekliyor: dengeli (varsayılan), bas güçlendirme ve tiz güçlendirme. Tüketiciler, duruma uygun olarak kendilerine uygun bir mod seçebiliyorlar. Bas güçlendirme modu, kullanıcılara şarkı dinlerken daha güçlü ve doygun baslar sunuyor. Tiz güçlendirme modu da, kulaklığın daha yüksek frekanslara duyarlılığını artırıyor, kulaklığın sesini daha şeffaf hale getiriyor ve tiz tonlardaki ayrıntıları kullanıcıya daha net şekilde veriyor. Üç farklı mod sayesinde Frebuds 4 kullanıcıları, dinleme zevklerine ve tercihlerine göre seçim yapabiliyorlar. Zaten su götürmez bir şekilde ses kalitesi, dinleyiciler için kulaklık seçimindeki en önemli faktör. Müzik dinlemek için kulaklığı kullanırken, kulaklığın sesteki detayları ne kadar iyi aktarabildiği de 2. sırada geliyor. Huawei FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için klasik dinamik sürücü yapısını benimsiyor. Ayrıca, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen, orta ve tiz sesleri iyileştiren Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyaframa sahip.

Ayrıca Huawei FreeBuds 4, bas tüpü ve anakart ile bağımsız bir ses boşluğu oluşturarak bas tüpünün hacmini yüzde 15 artırıyor. Bu ayrıca havadan ve diyaframdan yoğunlaştırılmış bir rezonans etkisi de sağlıyor. Kullanıcılar Huawei FreeBuds 4 ile müzik dinlerken daha güçlü bas ve daha etkileyici ses ortaya çıkarabiliyor. Huawei, üst düzey donanım kalitesinin yanı sıra yazılım özellikleriyle de tüketicilere daha iyi bir ses kalitesi deneyimi yaşatma amacını FreeBuds 4 modelinde de sürdürüyor.

Huawei FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla Huawei Online Mağaza'da satışta.