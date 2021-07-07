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Huawei FreeBuds 4, 14.3 mm çapındaki sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor
Huawei’nin açık tasarımıyla sunduğu aktif gürülte engelleme özellikli TWS kulaklığı Huawei FreeBuds 4, ergonomik kullanıma uygun şekilde tasarlanmış bir tam kablosuz kulaklık. Yeni modelde 14,3 mm geniş dinamik birim sürücülerle; cihazın bas sesleri güçlendirilmiş. Ayrıca bu sürücüler yüksek kaliteli bir ses deneyimi vadediyor. Bu özelliklerin yanı sıra Huawei FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için çeşitli yeni özellikler ekleyen bir yazılım güncellemesi de aldı.
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Huawei, TWS kulaklıklarda ergonomiye çok önem veriyor
Her insanın kulak yapısı ve kulaklık takma alışkanlıkları çok fazla değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle aynı kulaklık farklı kullanıcılar için farklı deneyimler anlamına gelebiliyor. Peki, her kullanıcının mümkün olan en iyi sesi duyması nasıl sağlanabilir? Bu soru, dünyanın dört bir tarafındaki akustik mühendislerini uzun süredir düşündürüyor. Eksiksiz bir kişiselleştirilmiş işitme teknolojileri seti, uyarlanabilir kulak eşleştirme, profesyonel ses efektleri aracılığıyla Huawei sesi her kullanıcı için özelleştiriyor. Mesela daha büyük kulakları olan kullanıcılar için, kulak kanalı muhtemelen daha geniş olduğundan sesin bir kısmı kaybolacak ve bas performansı bozulacaktır. Ancak, daha küçük kulaklı kullanıcılar, aynı durumdan mütevellit olarak kulaklıkların bas performansını çok daha iyi deneyimleyebiliyor.
Özellikle açık tasarıma sahip kulaklıklar kulak içi olan versiyonlara göre farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına göre daha büyük performans değişimlerine maruz kalıyor. Bu nedenle farklı kişiler için de ses kalitesi farklılıkları ortaya çıkıyor.
Uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisi
Huawei FreeBuds 4, kullanıcıların tutarlı ve hassas ses kalitesi elde etmeleri için uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisiyle geliyor. Her şeyden önce, kulaklıklar ses dalgası algılama teknolojisini kullanarak mevcut kullanıcının kulak kanalı şeklini ve takma sıkılığını belirliyor. Kulaklıklar daha sonra kullanıcının kulağına otomatik uyması için kişiselleştirilmiş ses efektleri yaratıyor. Bu, kulak boyutundan ve kullanım koşullarından kaynaklanan ses kaybını etkili bir şekilde telafi edebiliyor. Yani işin özeti, uyarlanabilir kulak eşleştirme, Huawei FreeBuds 4 kullanıcılarına mümkün olan en iyi ses deneyimini yaşatmak üzere tasarlanmış.
Her müzik türüne özel profil
Huawei FreeBuds 4, farklı müzik türlerini optimum şekilde kullanıcıya iletmek için yerleşik çeşitli profesyonel ve kişiselleştirilmiş ses efektlerine sahip. Huawei FreeBuds 4 şu anda üç ekolayzer modunu destekliyor: dengeli (varsayılan), bas güçlendirme ve tiz güçlendirme. Tüketiciler, duruma uygun olarak kendilerine uygun bir mod seçebiliyorlar. Bas güçlendirme modu, kullanıcılara şarkı dinlerken daha güçlü ve doygun baslar sunuyor. Tiz güçlendirme modu da, kulaklığın daha yüksek frekanslara duyarlılığını artırıyor, kulaklığın sesini daha şeffaf hale getiriyor ve tiz tonlardaki ayrıntıları kullanıcıya daha net şekilde veriyor. Üç farklı mod sayesinde Frebuds 4 kullanıcıları, dinleme zevklerine ve tercihlerine göre seçim yapabiliyorlar. Zaten su götürmez bir şekilde ses kalitesi, dinleyiciler için kulaklık seçimindeki en önemli faktör. Müzik dinlemek için kulaklığı kullanırken, kulaklığın sesteki detayları ne kadar iyi aktarabildiği de 2. sırada geliyor. Huawei FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için klasik dinamik sürücü yapısını benimsiyor. Ayrıca, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen, orta ve tiz sesleri iyileştiren Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyaframa sahip.
Ayrıca Huawei FreeBuds 4, bas tüpü ve anakart ile bağımsız bir ses boşluğu oluşturarak bas tüpünün hacmini yüzde 15 artırıyor. Bu ayrıca havadan ve diyaframdan yoğunlaştırılmış bir rezonans etkisi de sağlıyor. Kullanıcılar Huawei FreeBuds 4 ile müzik dinlerken daha güçlü bas ve daha etkileyici ses ortaya çıkarabiliyor. Huawei, üst düzey donanım kalitesinin yanı sıra yazılım özellikleriyle de tüketicilere daha iyi bir ses kalitesi deneyimi yaşatma amacını FreeBuds 4 modelinde de sürdürüyor.
Huawei FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla Huawei Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksit ödeme fırsatıyla da sunulan FreeBuds 4’ü satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında Huawei CP31 araç şarj aletini de hediye olarak kazanabiliyorlar.
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Samsung, yeni akıllı saat platformunu tanıttı!
Samsung ve Google’ın akıllı saatler için ortak olarak geliştirdiği yeni arayüz olan One UI Watch, bugün resmi olarak piyasaya çıktı. Şirket, yeni akıllı saat platformunu MWC 2021 fuarında gerçekleştirdiği sunum ile kullanıcılara tanıttı. Gelecekte çıkması beklenen bütün Samsung akıllı saatlerde bu arayüzün kullanılması planlanıyor. Firmanın yeni arayüzle birlikte Galaxy Watch 4’ü de tanıtması bekleniyordu. Ancak şirket bu akıllı saati tanıtmakta acele etmemeye karar verdi. Bununla birlikte ağustos ayında gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4’ü görebiliriz.
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Mevcut Samsung akıllı saatler, One UI Watch güncellemesini alacak mı?
Samsung, piyasada mevcut olan akıllı saatlere One UI Watch güncellemesini vermeyeceğini açıkladı. Bunun yerine kullanımda olan Tizen platformu için üç yıllık güncelleme desteği sözü verdi. Bu, bazı kullanıcıları memnun etmese de üç yıl güncelleme garantisi firmaya olan güven açısından önemli bir gelişme.
One UI Watch arayüzü, daha fazla uygulamayı erişime açmak ve işlevleri basitleştirmek hedefiyle ortaya çıktı. Ayrıca yeni arayüz, akıllı telefonlar ve akıllı saatler arasındaki etkileşimi geliştirmeyi hedefliyor. Yeni platform ile birlikte akıllı telefona indirilen bir uygulama, akıllı saate de entegre olacak. Tabi bunun için mevcut uygulamanın akıllı saatler için uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca akıllı telefonlarda saat fonksiyonu belirli bir şehir için özelleştirilmişse, aynı bilgiler otomatik olarak akıllı saatte de gösterilecektir.
One UI Watch’ın bir diğer özelliği de kişileri engellemeye yönelik eşitleme desteğidir. Bu özellikle birlikte, saatinizde bir çağrıyı veya mesajı engellediğinizde mevcut kişi telefonda da otomatik olarak engellenecektir. Bunun bir benzeri telefonda engellenen kişinin saatte de engellenmesi olarak karşımıza çıkacak. Yeni ürün yazılımı, Google Play mağazası için de destek sunacak. Kullanıcılar, Spotify, Youtube Music, Adidas Running veya Sleep Cycle gibi uygulamaları yükleyebilecekler. Hatta bu uygulamalara Google Haritalar da dahil olacak.
Tizen destekli Galaxy Watchların yeni akıllı saatlere göre geride kaldığı en önemli konu, üçüncü parti uygulama desteği olacak. Bunun haricinde şirket, One UI Watch için birçok yeni saat kadranı oluşturacak. Firma, özelleştirmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için yeni bir tasarım aracını piyasaya sürecek. Bununla birlikte Samsung, One UI Watch tabanlı saatlerde performansı ve pil ömrünü arttırma sözü verdi. Yeni platforma dayanan ilk Galaxy Watch’un ağustos ayında piyasaya sürülmesi muhtemel gözüküyor.
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Logitech G Ailesi’nin en hafif oyuncu kulaklığı G335 duyuruldu
Logitech G, çok çeşitli renk seçeneklerine sahip olmasının yanı sıra; en çok da hafifliğiyle öne çıkan G335 kablolu oyun kulaklığını duyurdu. Oyun severlerin yoğun ilgi gösterebileceğini tahmin ettiğimiz kulaklık, hafifliğiyle ve renk seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Logitech G335: hafif ve ergonomik oyuncu kulaklığı
Logitech G335 oyun kulaklığı 240 gram ağırlığıyla piyasadaki hemen hemen en hafif oyun kulaklığı olarak öne çıkıyor. Color Collection serisinin daha önce ödül alan kablosuz oyuncu kulaklığı G733 ile benzer bir tasarıma sahip olan G335, daha çok uyum ve daha fazla konfor sağlaması için ince bir yapıda tasarlanmış durumda. Ayarlanabilir askılı kafa bandı tasarımı ve yumuşak dokulu kumaş kulak yastığı malzemeleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunmayı amaçlıyor.
Farklı renk seçenekleriyle kulaklığınızı kişiselleştirebilmeniz de mümkün
Kişiselleştirilebilir ekipmanlar günümüzde artan bir trende sahip. Birçok oyuncu, kendisinde olan ekipmanların benzersiz olmasını istiyor. Bunu sağlamak için de; G335’te siyah, beyaz ve mint yani nane yeşili renkler tercih edilmiş. Çift yönlü kullanıma uygun kafa bantları da, bu renkli görüntüye canlılık katmaya çalışmış. Mevcut Color Collection ürünleriyle eşleştirmek için tasarlanan bu yeni kulaklık, oyunculara oyun alanlarını özelleştirmek ve kendi ekipmanlarını kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sunuyor.
Tak-Çalıştır
Logitech G335 Kablolu Oyun Kulaklığı, 3,5 mm ses jakı aracılığıyla neredeyse tüm oyun platformlar ve diğer medya kullanımları için kolay “tak ve çalıştır” özelliklerine sahip. Logitech G335’te tak çalıştır özelliği de sunulması, kurulum vb. dertlerin de önüne geçilmesini sağlıyor. Oyun sınıfı ses kalitesi, yerleşik kontroller, doğrudan kulaklığın üzerinde bulunan ses kontrol kadranı ve yukarı kaldırıldığında sesi otomatik kapatan bir mikrofon, oyuncuların dikkatlerini dağıtmadan kendilerini oyuna vermelerini sağlıyor. G335 ayrıca yüksek netlikte ses ve iletişim netliği için Discord Sertifikası’na da sahip.
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Huawei MatePad 11, Watch 3 Serisi ve FreeBuds 4’ü, şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bütün dünyanın beklediği yeni işletim sistemi HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi ve FreeBuds 4 modelini şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı.
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Huawei’den yeni ürünler ve HarmonyOS müjdesi!
Yeni Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, HarmonyOS’le ülkemize gelecek olan ilk cihazları MatePad 11, Watch 3 serisi ve FreeBuds 4 TWS kulaklık modeliyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV’ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem sunuyoruz. COVID-19, tüm topluma ve sektöre öngörülemeyen zorluklar getirdi, ancak müşteri ekosistemimiz için yenilikçi ürünler sunmaktan asla vazgeçmedik. MatePad 11, FreeBuds 4, Watch 3 Serisi tüketicilerimiz için pazara değer katmaya hazır” dedi.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, şirketin pazara sunduğu yeni ürünlerle ilgili olarak; “Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir Süper Cihaz’a dönüşerek akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar uzanan bir skalada diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. Yeni nesil MatePad 11 ise güçlü Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 10,9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı. Geliştirilmiş App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor” dedi.
Bu özelliklerle, Huawei cephesinin tablet uygulamalarında yatay kullanımın geliştirilmesi de desteklenmiş. Ayrıca, yeni tablet modelleri için daha fazla etkileşime, yazım ve çizim kolaylığına sahip olan ikinci nesil Huawei M-Pencil 2 de şirketin tanıttığı ürünler arasında yer aldı. 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak MatePad 11 şirketin ülkemize getirdiği HarmonyOS destekli ilk ürünü olarak da tarihteki yerini alacak. Ek olarak da, MatePad 11’de ön kamera artık uzaktan çalışan ve online toplantılara katılan insanlar düşünülerek çerçevenin iç kısmına, ekran eksenine simetrik olarak yerleştirilmiş. Böylelikle kullanıcı kamera üzerinden herhangi bir toplantıya katıldığı zaman, görüntüsünü kolaylıkla simetrik bir şekilde karşısındaki insanlara aktarabiliyor. Bu durum da MatePad 11’in diğer artılarından biri konumunda. MatePad 11’e Huawei tarafından biçilen değerse; 4.299 TL, dileyenler de cihazı kalem ve klavye ya da kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyor. Ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim de Huawei tarafından ön sipariş sürecindeki müşterilere sunuluyor.
Huawei FreeBuds 4 neler sunuyor
Huawei FreeBuds 4, AEM yani Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme adı verilen bir teknoloji sunuyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme seviyesini, kullanıcının kulak yapısına göre tespit edebiliyor. Üst düzey gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi sunduğu belirtilen FreeBuds 4, gürültü engelleme teknolojisini ikili bir mikrofon setiyle desteklemiş durumda.
24 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak olan Huawei FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatının yanı sıra, Huawei Band 4 hediyesiyle birlikte geliyor. Ayrıca yine MatePad 11’de olduğu gibi 50 TL ön ödemeye, 100 TL ek indirim de uygulanıyor. Huawei FreeBuds 4’ün beyaz ve siyah olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği sunduğunu da belirtmiş olalım. Ön sipariş sürecinde kullanıcılar diledikleri rengi seçerek de yeni TWS kulaklıklarını erkenden sipariş edebiliyorlar.
Huawei Watch 3 serisi, anlık olarak vücut sıcaklığınızı ölçebilecek
Huawei Watch 3 Serisi, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından destekleniyor ve bağımsız bir cihaz gibi konumlanarak, akıllı telefon seviyesinde güçlü bir performansa imza atıyor. Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, Huawei giyilebilir cihazların da değişmez temel özellikleri arasında yer alıyor.
Yeni seride kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunan Huawei, Watch 3 Serisi’nde vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü de akıllı saatlerde şimdiye kadar pek rastlamadığımız ve alışılagelmişin dışında olduğunu düşündüğümüz özellikler sunabiliyor.
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Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
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