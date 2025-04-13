Samsung, mobil dünyada taşları yerinden oynatacak hamlesiyle gündemde. Peki Galaxy S26 Ultra modellerinde hangi işlemci kullanılacak? Türkiye’deki teknoloji severler bu sorunun yanıtını merakla beklerken, Güney Kore’den S26 Ultra işlemcisi konusunda ortaya çıkan son detaylar oldukça ilginç.

Galaxy S26 Ultra işlemcisi netleşiyor!

Galaxy S26 Ultra modellerinde kullanılacak işlemciyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Samsung’un Exynos 2600 yonga setiyle sahalara geri dönmeyi planladığı konuşuluyor.

S26 Ultra işlemcisi olarak gündeme gelen Exynos 2600, 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim süreciyle üretiliyor. Güney Kore kaynaklarına göre, Samsung Foundry’nin verimlilik oranı %40 seviyesini aşmış durumda. Bu oran, geçen yılki %20-30 bandına kıyasla ciddi bir ilerleme anlamına geliyor.

Geçmişte yaşanan Exynos 2500 hayal kırıklığı sonrası Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye cihazlarda Snapdragon 8 Elite kullanılmasına karar verilmişti. Ancak Exynos 2600, bu durumu değiştirmeye aday.

Kasım ayında seri üretime girmesi beklenen işlemci, özellikle S26 Ultra ve S26 Plus gibi modellerde karşımıza çıkabilir. Tabii bunun için verimlilik oranının sektör standardı olan %60-80 seviyesine ulaşması gerekiyor.

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8 Elite 2 çıkış tarihi yaklaşıyor! Özellikleri neler?

Samsung’un MX Business birimi, S26 Ultra işlemcisi kararı için oldukça temkinli ilerliyor. Exynos 2600 performansı, enerji verimliliği ve üretim kararlılığı gibi kritik noktalar detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

Exynos 2600 başarılı olursa, bu sadece Galaxy S26 Ultra için değil, tüm Samsung yonga stratejisi açısından büyük bir dönüm noktası olacak. Türkiye’deki kullanıcılar içinse bu durum, daha rekabetçi fiyatlar ve daha iyi performans sunan cihazların kapısını aralayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 Ultra işlemcisi sizce Snapdragon mu yoksa Exynos mu olmalı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!