Yeni Huawei Ülke Müdürü Allen Yao, HWP Ekibinin Sorularını Yanıtladı

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce atanan Allen Yao, Hardware Plus ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı süresince hem Huawei’nin Türkiye’de izleyeceği yoldan, hem HarmonyOS sürecinden bahsetti; hem de HWP çalışanlarının sorularını yanıtladı. Allen Yao ile gerçekleştirdiğimiz toplantının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Huawei, Türkiye’de fabrika açacak mı?

Eray:

– Diğer Çinli üreticilerin Türkiye’de fabrika açacaklarını duyduğumuzdan beri, Huawei’den de benzer bir hamle bekliyorduk. Huawei’nin Türkiye’de açacağı fabrika için bize yaklaşık bir zaman verebilir misiniz?

Allen Yao:

– Türkiye’de bir fabrika açmak, hedeflerimizin dahilinde fakat bununla ilgili net bir tarih veremiyorum. Ama HQ ile bu konuyla ilgili sürekli iletişim halinde olduğumu ve bu fabrikanın bir an önce aktif bir şekilde üretime başlaması için çok çalıştığımızı söyleyebilirim. En kısa zamanda bu konuyla ilgili pozitif haberler verebilmek için bizler de çok heyecanlıyız.

Huawei’nin Türkiye’de açmayı planladığı fabrikada sadece akıllı telefon mu üretilecek?

Aydoğan:

– Planladığınız Huawei fabrikası için sadece akıllı telefon üretimi mi planlıyorsunuz? Yoksa ilerleyen aşamalarda tablet, ekosistem ve TV ürünleri de olacak mı?

Allen Yao:

– Tabiki ilk aşamada üretim tesisini kurmamız gerekli. Bununla alakalı söylediğim gibi merkez ile iletişimimiz devam ediyor. Eğer bunu gerçekleştirirsek üretim planlamasına göre tabiki ürünler çeşitlenebilir. Fakat şu anda bunun için bir şey söylemek adına çok erken.

Peki HarmonyOS ekosisteminde sıklıkla güncelleme görebilecek miyiz?

Eren:

– HarmonyOS ne sıklıkla güncelleme alacak? Android tarafındaki komplike güncellemelerden sonra HarmonyOS sık güncelleme alacak mı? Güncelleme sıklığı ne olacak ? Aylık, haftalık veya 6 aylık gibi.

Allen Yao:

– Güncelleme konusunda yazılım geliştiricilerimiz bu konuda sıkı bir çalışma yapıyor. Ayrıca şuanda mevcut yazılım mühendisi istihdamına da çok önem veriyoruz. HarmonyOS konusu üzerinde sıkı çalışmamızın sonucu olarak tüketicilerimize düzenli ve sorunsuz bir güncelleme sunmak istiyoruz.

İşlemci noktasında Huawei nasıl bir yol izleyecek

Eren:

– Yeni nesil Huawei akıllı telefonlarda hangi tip işlemci bulunacak? Snapdragon işlemciler kullanılacak mı? Kirin işlemciler devam edecek mi veya başka bir işlemci düşüncesi var mı?

Allen Yao:

– Mevcut telefonlarımızda Kirin işlemciler kullanıyoruz fakat bütün üreticilerle iş birliğine açığız. Gelecekte Kirin, Snapdragon veya MediaTek ile de çalışmalarımız olabilir.

Farklı üreticilerin de, HarmonyOS’e geçtiğini görebilecek miyiz?

Eray:

– Geçtiğimiz zamanlarda, Nokia’nın piyasaya sunacağı yeni cihazlarda HarmonyOS kullanacağını işittik. Farklı markalarla da bu ve bunun gibi iş birliklerini hedefliyor musunuz?

Allen Yao:

– HarmonyOS sadece bir işletim sistemi olarak kısıtlı kalmayacak. Biz HarmonyOS’in bir ekosistem yaratmasını amaçlıyoruz. Bunun için gerekirse yerli üreticilerle iletişime geçeceğiz ve HarmonyOS’i kendi ürünlerinde, örneğin bir çamaşır makinesinde bile çalışır hale getireceğiz ve siz akıllı telefonunuz üzerinden X veya Y üreticiden aldığınız çamaşır makinesini kontrol edebilecek; komut verebileceksiniz. HarmonyOS’in bu sınırsız potansiyelinden umutluyuz ve bu ekosisteme dahil olabilmeleri için lokal bazdaki bütün üreticilerle anlaşmaya da açığız.

HarmonyOS’e sahip daha fazla Huawei cihaz görecek miyiz?

Ersin:

– Harmony kurulu daha fazla cihaz görmemiz, denememiz gerekiyor. Huawei Türkiye’nin Harmony’li cihazlar konusundaki yol haritası nedir?

Allen Yao:

– Şu an Türkiye’de Harmony kurulu iki ürünümüz var. Bunlar MatePad 11 ve FreeBuds 4. Size ürün sayısının artacağı garantisini verebilirim. Sadece Huawei marka ürünlerden bahsetmiyorum, başka markaların Harmony kullanan cihazları da Türkiye’de satılacak ve Harmony ekosistemini sunduğu tüm avantajlarla deneyimleyebileceksiniz.

HWP ekibi, toplantıyla ilgili ne düşünüyor

Öncelikle Allen Bey’in sıcak yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Allen Yao’nun söylediklerinden yaptığımız çıkarımlara göre, Huawei Türkiye’de fabrika açmak konusunda istekli. Aydoğan’ın sorduğu soru üzerinden gittiğimiz zaman da, Huawei’nin Türkiye’de açacağı fabrikada, ilk olarak akıllı telefon üretimi gerçekleştirilse bile; sadece akıllı telefon üretimiyle sınırlı kalmayacağını ve zamanla farklı Huawei ürünlerinin üretiminin de bu fabrikaya kaydırılabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat bu durum bir noktada Huawei’nin Türkiye’deki başarısına da bağlı olacak. Öte yandan şirket, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine uygulanan ambargoların üstesinden iyi geldi ve daha da güçlenerek; bomba gibi karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Bize kalırsa HarmonyOS, gayet vizyon sahibi bir proje olarak ilerliyor. Bugün Türkiye’deki yerel üreticilerin bile HarmonyOS ekosistemine dahil ürünler üretebilme ihtimali bizleri heyecanlandırıyor. Huawei’nin IoT alanında hızlı bir ilerleyiş içinde olduğu, açık bir gerçek.

Bütün Huawei Türkiye ekibine ve Allen Yao’ya da, gerçekleştirdikleri toplantı için ve sorularımızı cevapladıkları için teşekkür ederiz.