Konu dışı
Yeni Huawei Ülke Müdürü Allen Yao, HWP Ekibinin Sorularını Yanıtladı
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce atanan Allen Yao, Hardware Plus ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı süresince hem Huawei’nin Türkiye’de izleyeceği yoldan, hem HarmonyOS sürecinden bahsetti; hem de HWP çalışanlarının sorularını yanıtladı. Allen Yao ile gerçekleştirdiğimiz toplantının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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İçindekiler
Huawei, Türkiye’de fabrika açacak mı?
Eray:
– Diğer Çinli üreticilerin Türkiye’de fabrika açacaklarını duyduğumuzdan beri, Huawei’den de benzer bir hamle bekliyorduk. Huawei’nin Türkiye’de açacağı fabrika için bize yaklaşık bir zaman verebilir misiniz?
Allen Yao:
– Türkiye’de bir fabrika açmak, hedeflerimizin dahilinde fakat bununla ilgili net bir tarih veremiyorum. Ama HQ ile bu konuyla ilgili sürekli iletişim halinde olduğumu ve bu fabrikanın bir an önce aktif bir şekilde üretime başlaması için çok çalıştığımızı söyleyebilirim. En kısa zamanda bu konuyla ilgili pozitif haberler verebilmek için bizler de çok heyecanlıyız.
Huawei’nin Türkiye’de açmayı planladığı fabrikada sadece akıllı telefon mu üretilecek?
Aydoğan:
– Planladığınız Huawei fabrikası için sadece akıllı telefon üretimi mi planlıyorsunuz? Yoksa ilerleyen aşamalarda tablet, ekosistem ve TV ürünleri de olacak mı?
Allen Yao:
– Tabiki ilk aşamada üretim tesisini kurmamız gerekli. Bununla alakalı söylediğim gibi merkez ile iletişimimiz devam ediyor. Eğer bunu gerçekleştirirsek üretim planlamasına göre tabiki ürünler çeşitlenebilir. Fakat şu anda bunun için bir şey söylemek adına çok erken.
Peki HarmonyOS ekosisteminde sıklıkla güncelleme görebilecek miyiz?
Eren:
– HarmonyOS ne sıklıkla güncelleme alacak? Android tarafındaki komplike güncellemelerden sonra HarmonyOS sık güncelleme alacak mı? Güncelleme sıklığı ne olacak ? Aylık, haftalık veya 6 aylık gibi.
Allen Yao:
– Güncelleme konusunda yazılım geliştiricilerimiz bu konuda sıkı bir çalışma yapıyor. Ayrıca şuanda mevcut yazılım mühendisi istihdamına da çok önem veriyoruz. HarmonyOS konusu üzerinde sıkı çalışmamızın sonucu olarak tüketicilerimize düzenli ve sorunsuz bir güncelleme sunmak istiyoruz.
İşlemci noktasında Huawei nasıl bir yol izleyecek
Eren:
– Yeni nesil Huawei akıllı telefonlarda hangi tip işlemci bulunacak? Snapdragon işlemciler kullanılacak mı? Kirin işlemciler devam edecek mi veya başka bir işlemci düşüncesi var mı?
Allen Yao:
– Mevcut telefonlarımızda Kirin işlemciler kullanıyoruz fakat bütün üreticilerle iş birliğine açığız. Gelecekte Kirin, Snapdragon veya MediaTek ile de çalışmalarımız olabilir.
Farklı üreticilerin de, HarmonyOS’e geçtiğini görebilecek miyiz?
Eray:
– Geçtiğimiz zamanlarda, Nokia’nın piyasaya sunacağı yeni cihazlarda HarmonyOS kullanacağını işittik. Farklı markalarla da bu ve bunun gibi iş birliklerini hedefliyor musunuz?
Allen Yao:
– HarmonyOS sadece bir işletim sistemi olarak kısıtlı kalmayacak. Biz HarmonyOS’in bir ekosistem yaratmasını amaçlıyoruz. Bunun için gerekirse yerli üreticilerle iletişime geçeceğiz ve HarmonyOS’i kendi ürünlerinde, örneğin bir çamaşır makinesinde bile çalışır hale getireceğiz ve siz akıllı telefonunuz üzerinden X veya Y üreticiden aldığınız çamaşır makinesini kontrol edebilecek; komut verebileceksiniz. HarmonyOS’in bu sınırsız potansiyelinden umutluyuz ve bu ekosisteme dahil olabilmeleri için lokal bazdaki bütün üreticilerle anlaşmaya da açığız.
HarmonyOS’e sahip daha fazla Huawei cihaz görecek miyiz?
Ersin:
– Harmony kurulu daha fazla cihaz görmemiz, denememiz gerekiyor. Huawei Türkiye’nin Harmony’li cihazlar konusundaki yol haritası nedir?
Allen Yao:
– Şu an Türkiye’de Harmony kurulu iki ürünümüz var. Bunlar MatePad 11 ve FreeBuds 4. Size ürün sayısının artacağı garantisini verebilirim. Sadece Huawei marka ürünlerden bahsetmiyorum, başka markaların Harmony kullanan cihazları da Türkiye’de satılacak ve Harmony ekosistemini sunduğu tüm avantajlarla deneyimleyebileceksiniz.
HWP ekibi, toplantıyla ilgili ne düşünüyor
Öncelikle Allen Bey’in sıcak yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Allen Yao’nun söylediklerinden yaptığımız çıkarımlara göre, Huawei Türkiye’de fabrika açmak konusunda istekli. Aydoğan’ın sorduğu soru üzerinden gittiğimiz zaman da, Huawei’nin Türkiye’de açacağı fabrikada, ilk olarak akıllı telefon üretimi gerçekleştirilse bile; sadece akıllı telefon üretimiyle sınırlı kalmayacağını ve zamanla farklı Huawei ürünlerinin üretiminin de bu fabrikaya kaydırılabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat bu durum bir noktada Huawei’nin Türkiye’deki başarısına da bağlı olacak. Öte yandan şirket, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine uygulanan ambargoların üstesinden iyi geldi ve daha da güçlenerek; bomba gibi karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Bize kalırsa HarmonyOS, gayet vizyon sahibi bir proje olarak ilerliyor. Bugün Türkiye’deki yerel üreticilerin bile HarmonyOS ekosistemine dahil ürünler üretebilme ihtimali bizleri heyecanlandırıyor. Huawei’nin IoT alanında hızlı bir ilerleyiş içinde olduğu, açık bir gerçek.
Bütün Huawei Türkiye ekibine ve Allen Yao’ya da, gerçekleştirdikleri toplantı için ve sorularımızı cevapladıkları için teşekkür ederiz.
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Diğer
Formula 1 Yeniden 3 Ekim’de Türkiye’de!
Formula 1 Türkiye Grand Prix’i resmen geri döndü. 2021 sezonu için yılan hikayesine dönen İstanbul Park’taki yarış, Singapur’un çıkışı ve Japonya’nın da çıkma ihtimaliyle resmen takvime eklendi
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İçindekiler
Formula 1 Türkiye GP 1-3 Ekim’de yapılacak!
Formula 1’den gelen resmi açıklamayla Singapur için ayarlanan tarihe eklenen Türkiye GP’si, Rusya’daki yarışın ardından düzenlenecek. Geçtiğimiz sezon seyircisiz olarak düzenlenen ve öncesinde Red Bull’un tanıtım videolarıyla şenlenen yarışta 7 kez şampiyonluğu tadan Lewis Hamilton’ın da 7. şampiyonluğunu kazandığı yer olarak dikkat çekiyor. Tabii yarış öncesinde asfaltın yenilenmesi ve yağmur ile pilotlar için zorlu ancak seyirciler için şahane bir yarış olmuştu.
Vural Ak: Yarış seyircili olacak
F1’in resmi açıklaması ardından da açıklamalarda bulunan Vurak Ak, InterCity İstanbul Park’ta yapılacak organizasyonda pandemi koşullarında Türkiye’nin durumu neticesinde seyircili olacağını da belirtti. Seyirci kapasitesi ve biletler hakkında açıklama ise ilerleyen günlerde yapılacak.
Biletler haftaya satışa çıkabilir!
InterCity Park tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken detaylardan biri ise resmi açıklamada biletlerin haftaya satılmasıyla alakalı detay oldu. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak bir açıklama eşliğinde F1 biletlerinin şimdiden satışa çıktığını görebiliriz.
Yılan hikayesi son buldu
Aslına bakarsanız F1 için Türkiye’nin takvime girmesi bu sene ilk değil. Sene başında 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Kanada GP’si yerine geçeceği açıklanan Türkiye, dönemin pandemi koşulları ve İngiltere’den uygulanan kırmızı liste nedeniyle takvime girmesi ardından çıkarılmıştı. Pandemi nedeniyle takvimden çıktığı dönemde Stefano Domenicali ve Vural Ak da ilerleyen dönemde takvime tekrar dahil olma durumu olabileceğinden bahsetmişti. Keza öyle de oldu.
16. Yarış olacak
Pandemi nedeniyle sürekli değişiklik yaşanan takvimde bu hafta sonu 8. yarış olan Avusturya’daki Styrian GP yapılacak. Tekrar Avusturya ardından Silverstone, Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya ve Rusya ardından ise Türk seyircileri uzun bir aradan sonra Formula 1’i canlı izleyebilecek.
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Konu dışı
“PARDUS’un Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda kazananlar belli oldu
Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından yürütülen “PARDUS’un Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında 12-23 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda ilk üçe giren ekipler ödüllerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kamu ve özel sektör şirketleri, STK’lar, üniversiteler, eğitim kurumları ve topluluklardan oluşan paydaşları ile açık kaynak ekosistemini geliştirme amacıyla kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun ‘Çevrim İçi Pardus Yarışması’nda kazananlar belli oldu.
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Pardus’un yaygınlaştırılması
“Çevrim İçi Pardus Yarışması” ile PARDUS ve açık kaynak yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra geliştiricilere destek verilmesi amaçlandı. Yarışma süresince yoğun eğitim ve mentorluk desteği verilen ekipler, 5 günlük eğitimin ardından 5 gün süren çevrim içi yarışmada projelerini geliştirdi. Katılımcılar, “Kullanıcı deneyimini iyileştirmek”, “Etkileşimli tahta uygulamaları”, “Temel formasyon uygulamaları”, “Antivirüs yönetim arayüzleri”, GTK tabanlı uygulama mağazaları”, “Elektron tabanlı sistem altyapısı”, “QEMU için arayüz yazılımı”, “Qt, Electron, GTK uygulamaları” gibi geniş bir yelpaze içinden seçtikleri projeleri geliştirme şansı buldu. Hem deneyim kazanan hem de açık kaynak yazılım teknolojilerine katkıda bulunan yarışmacılar, alanında uzman Pardus geliştiricileri ve jüri üyelerinden geri bildirimler aldı.
Yarışmanın kazananları
Yarışmada Emincan Özcan “Kataliz” projesiyle birinci, Mert Çelen “Zabit” projesiyle ikinci ve Eda Altuntaş, Hakkı Dizdar, Recep Tayip Aksakal ekibi “Oyun Parkı” projesiyle üçüncülüğe layık görüldü. Pardus Özel Ödülü ise Mangala projesiyle Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent, Tuğba Fıçıcı ekibine verildi. HAVELSAN’ın ödül sponsoru olduğu “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda birinci ekibe Monster bilgisayar, ikinci ekibe 3B yazıcı ve üçüncü ekibe de Raspberry Pi hediye edildi. Pardus Özel Ödülü’nü alan Mangala projesinin geliştiricileri ise teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri birer hediye çeki kazandı. Mangala oyunu tanıtım videosuna ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde Pardus Laboratuvar Sorumlusu olarak görev alan ve yarışmada mentorluk da yapan Orkun Balcı, projenin Pardus için anlamı ve kapsamı hakkında, “Sanal ortamda gerçekleştirilen yarışma, 24 saat boyunca hiç durmayan bir tempoyla devam etti. Diğer mentorlarla beraber gece saatlerinde dahi yarışmacıların sorularına cevap vermeyi sürdürdük. Gün içerisinde kısa toplantılar, gün sonu değerlendirmeleri, yarışmanın akışı içinde yapılması gereken kontroller, Covid-19 tedbirleri sebebiyle hepsi sanal ortamda Discord sunucuları üzerinde gerçekleşti. Bu durum yarışmaya her zamankinden farklı bir hava kattı. Sürekli yazışılan, kısa online toplantılar yapılan, birçok kanalda aynı anda birçok konunun görüşüldüğü, diğer bir tarafta ise kodlamanın devam ettiği, aksiyon filmlerini artmayan bir süreç oldu. Kazananların yaratıcı fikirlere, ekip çalışmasına ve kaliteli kod geliştirmeye önem veren kişiler olması bizleri sevindirdi. Dereceye girenleri kutlar, yarışmaya katılanlara teşekkür ederiz” dedi.
Pardus nedir?
Adını Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un,bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘Lider Ahenk’ Merkezi Yönetim Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik Yönetim Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesidir.
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Donanım
HP, Kingston bünyesinde bulunan HyperX’i resmi olarak satın aldı!
HP Inc., bugünden itibaren Kingston Technology Company’nin oyun birimi olan HyperX’in resmi olarak yeni sahibi oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre HyperX’i satın alma işlemleri tamamlandı. Peki HP tarafından yapılan bu satın alma, hem HyperX açısından hem de HP açısından ne anlama geliyor?
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İçindekiler
HP, oyun birimlerinde ciddi bir atılım yapabilir
HP’nin HyperX’i satın alacağı 3 ay önceden duyurulmuştu
Omen serisinde ne gibi değişiklikler göreceğiz
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı bir rekabet mevcut. Bakalım bu rekabette HyperX, HP’nin de desteğini arkasına alarak rakiplerine üstünlük sağlamayı başarabilecek mi? Aynı şekilde HP’nin de kendi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyebileceğini merakla bekliyoruz.
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