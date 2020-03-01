Genel
Huawei Freebuds 3 vs Apple AirPods v2 – Hangisini almalı?
Huawei Freebuds 3 vs Apple AirPods v2 karşılaştırma videomuzda, şu anda fiyatları benzer iki kulaklığı kıyaslıyoruz.
Huawei Freebuds 3 vs AirPods v2
İlk olarak fiyatlara bakacak olursak FreeBuds 3 şu an 899 TL’ye düşmüş durumda. Apple AirPods 2. nesil ise 860 TL civarlarında satılıyor.
İki kulaklığı da tercih etmeden önce kullandığınız akıllı telefona dikkat etmeniz gerekiyor. Zira AirPods modelinde Android’e özgü kısıtlamalar, Huawei FreeBuds 3 modelinde ise ANC özelliğini iOS cihazlarda kullanamamak gibi bir durum söz konusu.
Tasarım olarak her iki model de birbirlerine çok benziyor. Şarj kutularında FreeBuds 3 modelinde biraz daha büyük ve yuvarlak bir tasarım görüyoruz. AirPods tek renk olarak sunulurken, Huawei’de beyazın yanı sıra kırmızı ve siyah renk seçenekleri de mevcut. Tasarım konusunda Huawei FreeBuds 3 modelinde IPX4 sertifikası yer alırken, AirPods modelinde böyle bir özellik bulunmuyor.
Performans tarafına geçtiğimizde ise iki kulaklığı ayırt eden en büyük etken aktif gürültü engelleyici. Zira FreeBuds 3 modelinde bu özellik yer alırken, AirPods modelinde yer almıyor. Ayrıca ses seviyesi ve kalitesi anlamında da her iki model de çok başarılı olmasına karşın Huawei bir adım önde.
Şarj durumunda ise AirPods kendi başına 5 saat ve kutusuyla 24 saatlik bir ömür sunarken, Huawei’de kendi başına 4 saat ve kutusuyla 20 saatlik bir pil ömrü görüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S10 Lite’ın, 512 GB depolama alanı olan versiyonu geliyor!
Samsung Galaxy S10 Lite, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM/128 GB depolama alanı olan iki farklı bellekli versiyonla gelmişti. Bugün ise 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelen üçüncü bir sürüm tanıtıldı.
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Galaxy S10 Lite’ın yeni modeli ilk nerede satışa çıkacak?
Bu yeni model ilk olarak Hindistan‘da 625$ fiyat ile birlikte satışa sunulacak. Çıkış tarihi olarak ise 1 Mart gösteriliyor. Cihazı şirketin resmi sitesinden ve Samsung Opera House gibi önde gelen çevrimiçi portallardan veya perakende mağazalardan alabileceksiniz. Cihazın diğer ülkelere ve kanallara ise en kısa sürede çıkış yapması bekleniyor.
Bu fiyat segmenti yüksek gelenler için en mantıklı seçenek, 555$ fiyatında olan 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan sürüm olacaktır. Samsung, 6 GB versiyonunu Hindistan’a sunmamıştı. Şimdi ise en iyi modeli ilk olarak Hindistan’a sunuyor.
Cihazın başlıca özellikleri neler?
Samsung Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 SoC ile destekleniyor ve 6.7 inçlik FHD+ Infinity O Super AMOLED Plus ekrana sahip. Arka kamera olarak 48 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası mevcut. 32 MP değerinde ve f/2.2 diyafram aralığına sahip olan bir selfie kamerası bulunuyor. 45 W hızlı şarj desteği ile birlikte 4500 mAh değerinde pile sahip.
Genel
BMW Concept i4, 523 beygir güçle gelecek!
BMW‘nin tamamen elektrikli “Gran Coupe” modeli Concept i4‘ün, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmasına 1 hafta gibi bir süre kaldı. Alman üreticinin açıklamasına göre bu araç BMW’nin meşhur dinamiklerini, modern, zarif ve sportif bir tasarımla, Gran Coupe ferahlığı ve pratikliğini birleştirecek.
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Concept i4’e ait son içerikte, aracı tam ayrıntılarıyla göremesek de çok da ağır olmayan bir kamuflajlı halinin animasyonuna yer verilmiş. Önceden yayınlanan casus fotoğraflardan da bu şekildeki hafif kamuflajlı haline aşinayız. (Okumakta olduğunuz haberin sonlarına doğru, söz konusu casus fotoğrafları bulabilirsiniz.)
Tabi ki aracın en çok dikkat çeken kısımlarından birisi ise sıfır emisyonlu bir arabanın 523 beygir gibi bir güç üreterek, günümüz M3/M4 araçlarından daha güçlü olması. Concept i4’e ait 0-100 km/s süresi yaklaşık 4 saniye olarak biliniyor. Ayrıca aracın maksimum hızı da 200 km/s olarak sınırlandırılmış.
Concept i4’ün elektrik motoru, yaklaşık 550 kg‘lık 80 kWh değerindeki yeni bataryadan gücünü alacak. Bu da i4’ün (WLTP döngüsüne göre) tek şarjla 600 km civarında yol gidebileceği anlamına geliyor. Söylenenlere göre 35 dakikalık bir şarjla %80 batarya doluluğuna ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca 6 dakikalık bir hızlı şarj ile 100 km civarı bir menzile sahip olabiliyorsunuz.
BMW Concept i4’ün seri üretim versiyonu önümüzdeki sene, 3-Serisi ile yan yana Münih‘te üretilmeye başlanacak.
Genel
Elektrikli Mercedes EQA’ya ait resmi “casus fotoğrafları” yayınlandı!
2017’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept halinin ilk gösterimi yapılan Mercedes-Benz EQA’nın prototip testleri önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak. Bu yılın sonlarına doğru ise kamuflajlarından kurtulacak gibi görünüyor.
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Üreticinin doğruladığı bir habere göre aracın tanıtım tarihi 2020 yılının sonlarına doğru olacak. Yani bu sonbahardaki Paris Otomobil Fuarı‘nda aracı görmemiz olası. Fakat Mercedes, EQA prototiplerinin, hava sıcaklığından etkilenmeden düzgünce çalışabildiğinden emin olmak istiyor.
Testlerin son aşamasında Mercedes, EQA prototiplerini İsveç‘e götürdü. Oradaki testlerde aracın soğuk iklimlerdeki şarj olma durumunu, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryaların termal yönetimini ve bu şartlarda aracın kabininin nasıl bir konfor sunduğu incelendi. Diğer test kriterleri ise aracın buz ve kar üzerindeki enerji geri kazanımı ve çekiş yetenekleriydi.
Mercedes EQA nasıl bir performans tablosuna sahip?
Yeni GLA‘nın elektrikli kardeşi, MEA EVA II platformunda yükselecek ve Mercedes EQC’nin altında konumlandırılacak. 60 kWh ve 100 kWh arasında değişen batarya seçenekleriyle karşımıza çıkacak Mercedes EQA, yaklaşık 400 km gibi bir menzil sunacak. Ayrıca 201 beygir, 268 beygir ve 335 beygir güç sunan üç farklı motor seçeneğiyle de tercih edilebilecek.
Mercedes tarafından doğrulanan bir başka haber ise 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, EQ Power serisi altında, henüz hangi modeller olduğu açıklanmayan plug-in hibrit araçları da görücüye çıkaracak olması. Elektrikli modellere ek olarak makyajlı E63 AMG, yeni GLA 45 AMG ve GT 73 AMG plug-in hibrit araçları da üreticinin standında yer alacak.