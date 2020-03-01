Huawei Freebuds 3 vs Apple AirPods v2 – Hangisini almalı?

Huawei Freebuds 3 vs Apple AirPods v2 karşılaştırma videomuzda, şu anda fiyatları benzer iki kulaklığı kıyaslıyoruz.

Huawei Freebuds 3 vs AirPods v2

İlk olarak fiyatlara bakacak olursak FreeBuds 3 şu an 899 TL’ye düşmüş durumda. Apple AirPods 2. nesil ise 860 TL civarlarında satılıyor.

İki kulaklığı da tercih etmeden önce kullandığınız akıllı telefona dikkat etmeniz gerekiyor. Zira AirPods modelinde Android’e özgü kısıtlamalar, Huawei FreeBuds 3 modelinde ise ANC özelliğini iOS cihazlarda kullanamamak gibi bir durum söz konusu.

Tasarım olarak her iki model de birbirlerine çok benziyor. Şarj kutularında FreeBuds 3 modelinde biraz daha büyük ve yuvarlak bir tasarım görüyoruz. AirPods tek renk olarak sunulurken, Huawei’de beyazın yanı sıra kırmızı ve siyah renk seçenekleri de mevcut. Tasarım konusunda Huawei FreeBuds 3 modelinde IPX4 sertifikası yer alırken, AirPods modelinde böyle bir özellik bulunmuyor.

Performans tarafına geçtiğimizde ise iki kulaklığı ayırt eden en büyük etken aktif gürültü engelleyici. Zira FreeBuds 3 modelinde bu özellik yer alırken, AirPods modelinde yer almıyor. Ayrıca ses seviyesi ve kalitesi anlamında da her iki model de çok başarılı olmasına karşın Huawei bir adım önde.

Şarj durumunda ise AirPods kendi başına 5 saat ve kutusuyla 24 saatlik bir ömür sunarken, Huawei’de kendi başına 4 saat ve kutusuyla 20 saatlik bir pil ömrü görüyoruz.