Huawei son zamanlarda Enjoy 60 serisine yeni cihazlar ekliyor. Standart model bu yılın Mart ayında tanıtıldı ve geçen ay şirket, 7000mAh bataryasıyla öne çıkan Enjoy 60X’i piyasaya sürdü. Şimdi de Huawei, seride Huawei Enjoy 60 Pro olarak adlandırılan başka bir modeli tanıttı. Huawei’nin yeni canavarı, giriş seviyede sunduğu iddialı özelliklerle dikkat çekiyor. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı!

Snapdragon 680, 5000 mAh Batarya ve Dahası!

Huawei Enjoy 60 Pro Gümüş, Yıldızlı Siyah ve Zümrüt Yeşili olmak üzere üç renkte geliyor. Telefon 194 gram ağırlığında ve 8,55 mm kalınlığında. Cihazın görünüm konusunda serideki diğer kardeşlerinden pek de farkı yok. Ancak Pro model olduğunu belirtecek bazı özelliklere de yer verilmiş.

Ekran, 1 mm ultra dar çerçevelere sahip ve 6,8 inç büyülüğünde. İnce çerçeveler, ekran-gövde oranını şaşırtıcı bir şekilde %94,9’a çıkarıyor. Enjoy 60 Pro, daha akıcı etkileşimler ve kusursuz bir oyun deneyimi sağlamak için 90Hz yenileme hızı sunacak. Cihazda IPS LCD panel olduğunu da söyleyelim.



Oyun konusunda giriş seviyede iddialı olan telefon daha hızlı bir dokunma tepkisi sağlamak için 270Hz’lik bir dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. 270Hz dokunmatik örnekleme hızı giriş seviyede pek rastlamadığımız bir özellik. Huawei burada cihazın Pro adının hakkını vermiş.

Huawei’nin yeni canavarı Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden gücünü alıyor. 5G desteğinin bu işlemcide bulunmadığını söyleyelim. Bu yonga setine 8 GB bellek eşlik ediyor. Dahili depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olarak karşımıza çıkıyor. Genişletilebilir hafıza desteği ise bu cihazda yer almıyor.

Enjoy 60 Pro, arka tarafta çift halkalı bir kamera tasarımı ile geliyor. Bu kamera modülünde 50MP ana kamera (f/1.8 diyafram açıklığı) ve 2MP derinlik kamerası yer alıyor. Arka kamera modları arasında Fotoğraf Modu, Portre Modu, Pro Modu, Panorama Modu, Diyafram Modu, Slow-Mo ve Yüksek Çözünürlüklü Mod bulunuyor. Ön taraftaki nokta çentikte ise, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası sunulmuş.

Cihaz, 40W süper hızlı şarj cihazı ile şarj edilebilen büyük bir 5000mAh bataryaya sahip. Bağlantı bölümünde 2.4 GHz ve 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE, SBC ve AAC bulunuyor. USB Type-C ve USB 2.0 desteği de sunulmuş.

Biyometrik güvenlik önlemi olarak güç tuşuna entegre bir parmak izi sensörüne yer verilmiş. Yüz okuma teknolojisi de bu cihazda bulunuyor. Telefon, çeşitli yeni özelliklere sahip HarmonyOS 3.0 işletim sistemi tarafından desteklenmekte.

8GB+128GB bellek ve depolama seçeneğine sahip Huawei Enjoy 60 Pro 227 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. 8GB + 256GB versiyonu ise 255 dolara satışa sunuluyor. Çin’deki ön satışlar bugün başlayacak ve ardından ilk satış 25 Mayıs’ta Çin’de gerçekleşecek. Cihazın küresel pazar planları ise bilinmiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Enjoy 60 Pro nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!