OnePlus’ın bir sonraki Nord markalı telefonu olan OnePlus Nord 3 5G bir kez daha ortaya çıktı. Çin’den bir sızıntırıcı, cihazın canlı görüntülerini ve teknik özelliklerini Twitter’da paylaştı. Sızıntı, OnePlus Nord 3 5G’nin “Vitamin” kod adını kullandığını ortaya koyuyor. Ek olarak, CPH2493 ve CPH2491 model numaraları, bunların sırasıyla cihazın Avrupa ve Hindistan varyantlarına ait olduğunu belirtiyor.

Sızıntıya göre OnePlus Nord 3, 2772 x 1240 piksel çözünürlüğe sahip 6.74 inç büyüklüğünde OLED panele sahip olacak. Dimensity 9000 yonga seti ve 5.000 mAh pil ile donatılacak. Cihaz 16 GB RAM, 12 GB sanal RAM ve 256 GB dahili depolama ile birlikte gelecek.

Nord 3, 16 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Cihazın arka tarafında ise 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel kurulumundan oluşan üçlü kamera ünitesi yer alacak. Telefonun, Android 13 OS tabanlı OxygenOS 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi bekleniyor. 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile ile gelmesi beklenen telefon Türkiye pazarını pas geçecek.

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Sızıntı ayrıca cihazın bir uyarı kaydırıcısına sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Sızan çekimlerde gösterilen siyah varyantın dışında telefonun yeşil bir varyantla da gelmesi bekleniyor.

OnePlus Nord 3 (aka. OnePlus Ace 2V)

Codename: Vitamin

ProjectID: OP556FL1

Model: CPH2491(IN) CPH2493(EU)

MediaTek Dimensity 9000 (OPMT6983)

OxygenOS 13.0.0 / Android 13 Tiramisu 33 T.R4T3.d689c9_326dd / 5.10.110-android12-9 / VNDK 31 Snow Cone SP1A.210812.016

Widevine L1#leak pic.twitter.com/HkSexmuuf2 — MlgmXyysd🐱💕(❄️Winter Limited~☃️) (@realMlgmXyysd) May 17, 2023

Mart ayında OnePlus, Çin’de OnePlus Ace 2V’yi tanıttı. Görünüşe göre Nord 3, Ace 2V’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Ancak iki telefon arasında tek bir fark var gibi görünüyor. Ace 2V’de 64 megapiksel birincil kamera bulunurken, yukarıdaki resimlerde gösterildiği gibi Nord 3’te 50 megapiksel kamera bulunuyor. Ana kamera bölümünde iki cihazın farklılık gösterip göstermeyeceğini doğrulamak için daha fazla rapor önerilir. Abhishek Yadav’a göre Nord 3, Haziran sonunda veya Temmuz’da piyasaya sürülebilir.