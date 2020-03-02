Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 10e duyuruldu
Huawei, Enjoy 10e modelinin piyasaya çıkacağını duyurdu. Cihaz; damla çentik, yüksek depolama hacmi ve büyük bir batarya kapasitesine sahip olacak. Çin’de 949 Yuan yani yaklaşık olarak 135 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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Huawei Enjoy 10e teknik özellikleri neler
Açıklanan verilere göre, Huawei Enjoy 10e 159.07 x 74.08 x 9.04 milimetrelik ölçülere sahip olacak ve ağırlığı yaklaşık 185 gram. Cihazın ön tarafında 6.3 inçlik IPS LCD ekran paneli bulunacak. Bu ekran 720 x 1600 piksel olmak üzere HD+ çözünürlüğe sahip 20:9’luk bir ekran. Ekran, kasa oranı ise %88.4 olacak.
İşlemci tarafına baktığımızda Mediatek’in Helio P35 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 4 GB’lık RAM ve 128 GB’lık dahili depolama ile desteklenecek. Cihaz, dilerseniz Micro-SD kart takmanız için de bir adet Micro-SD kart yuvasına sahip.
Cihazın arka tarafına baktığımızda ise sol üst köşede kamera modülünün yerleştirildiğini görüyoruz. Huawei Enjoy 10e bir tanesi 13 MP ve bir tanesi de 2 MP olmak üzere 2 adet kameraya sahip. 13 MP’lik kamera ana kamera olarak görev alacakken 2 MP’lik kamera ise derinlik sensörü olarak çalışacak. İki kameranın tam ortasında ise LED flaş ışığı bulunmakta. Ön tarafta ise 2 milimetrelik diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir özçekim kamerası bulunuyor.
Huawei Enjoy 10e yüksek bir batarya hacmine sahip. 5000 mAh’lık batarya uzun süreli kullanımlarda şarj sıkıntısı yaşamanıza engel olacaktır diye tahmin ediyoruz. Şarj edilebilirlik tarafında ise cihaz 10 W’lık bir şarj desteği sunuyor. İlginç bir detay olarak ise bu segmentte görmeye alışık olmadığımız bir şekilde cihaz tersine şarj özelliğine sahip. Yani Enjoy 10e ile başka cihazları şarj edebileceksiniz.
Diğer özellikler ise; çift sim kart desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0, Micro USB, 3.5 mm ses girişi. Fakat şunu belirtelim cihazda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bizce tersine şarj özelliği yerine arkada bir adet parmak izi okuyucu bulunsaydı daha güzel olabilirdi.
Cihaz ne zaman satışa sunulacak?
5 Mart’ta 135 Dolar’lık fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açılacak olan cihazın gece siyahı, inci beyazı ve zümrüt yeşili olmak üzere üç adet renk seçeneği bulunacak. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı veya fiyatının ne olacağına dair ise henüz bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro 5G modeli ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Redmi yetkililerince kesinleşen bilgilere göre Redmi K30 Pro 5G modeli, markanın amiral gemisi olarak bu ay satışa sunulacak. Cihaz henüz satışa çıkmadan bazı sızıntılar ve görseller ise şimdiden ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro 5G hakkındaki sızıntılar
Cihaz, ön tarafta ekran üzerinde herhangi bir çentik bulunmayan bir tasarımla gelecek. Arka tarafında ise tasarımın çok da değişmemesi bekleniyor. Çin’de bulunan sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan yeni sızıntıya göre ise koyu mavi bir renk de renk seçeneklerine dahil olacak fakat paylaşılan sızıntıda arka kameranın sansürlenmiş olmasından dolayı kamera modülü ile ilgili net bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Yine de Redmi’nin standart K30 modelinde kullandığı tasarımdan farklı olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani cihazın arka tarafında muhtemelen daire şeklindeki bir çerçeve içinde minimum 3 adet kamera karşımıza çıkacak. Düşük bir ihtimalle cihazın kamera modülünde telefoto lens bulunmayabilir diye tahmin ediyoruz. Bir diğer sızıntı ise kullanılan ana kameranın Sony’e ait olduğu ve ana kamerada kullanılan sensörün Sony IMX686 olduğu; yani 64 Mp çözünürlükle çekim yapabildiği yönünde.
Ekran tarafında Redmi K30, LCD bir panelle karşımıza çıkmıştı. Redmi K30 Pro 5G modelinde ise OLED bir ekran paneliyle beraber ekran altına gömülü bir parmak izi tarayıcısıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Henüz netleşmemiş dedikodular ise ön kameranın pop-up mekanizmasına sahip olacağı ve mekanizmaya dahil olan çift kamera bulunacağı yönünde. Beklenen diğer teknik özellikler ise 256 GB depolama, 4,700 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteğinin cihazda mevcut olacağı yönünde.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacak!
Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart 2020 tarihinde Hindistan’da resmen tanıtılacak. Haber, Redmi Hindistan’ın resmi Twitter hesabı tarafından da doğrulandı.
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Markanın yeni orta seviye modeli Redmi Note 9, Hindistan’da yapılacak lansmanla birlikte duyurulmuş olacak. Xiaomi’nin alt markası olarak yola devam eden Redmi’nin orta seviyede Note 8 ile olan başarısı aşikar. Türkiye ve Dünya’da iyi satış rakamları elde edebildiler.
Firma da buna istinaden Note 9 ve Note 9 Pro’da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Note 8 ailesi geçtiğimiz sene kasım ayında Hindistan’da ilk kez kullanıcıların karşısına çıkarılmıştı. Bu süreçten sonra da Redmi serisinin en alınabilir (bütçe) telefonları haline gelmişlerdi.
Hem Redmi Note 9 hem de Note 9 Pro, ilgi uyandıran özelliklerle birlikte fiyatının 20.000 Rs (Hindistan Rupisi) ile raflarda yerini alması bekleniyor. Bugün ortaya çıkan görsellerde de Redmi Note 9 ailesinde dört kameralı bir arka kamera kullanılacağı gösteriliyor.
Twitter’da Redmi Hindistan hesabı tarafından paylaşılan afişte de görülebilen bu detayda aynı zamanda #ProCamerasMaxPerformance etiketi kullanılmış. Pro serisinde dört kamera kullanılacağı kesinleşmişken baz modelde kaç kameranın aktif bir şekilde bulunacağı henüz belli değil.
Xiaomi Redmi Note 9’da yer alan kamera, kare tasarıma sahip olacak!
Ama bilinen şu ki, kamera tasarımında kare şeklinde bir kullanım tercih edildiği görülüyor. Bu da akıllara Samsung ve Huawei’nin akıllı telefonlarında kullandığı dizayna benziyor. Ayrıca bu akımı başlatan ilk telefonun da üç kamerasıyla iPhone 11 olduğunu unutmayalım.
Kamera kurulumunun yanı sıra; afişte yer alan görselde, yeni Redmi modellerinde daha hızlı ekran tazeleme oranı görmemiz muhtemel. Bunun da 90Hz olarak belirleneceğini tahmin ediyoruz.
Mi.com ve Amazon Hindistan’ın Redmi ailesi için hazırladığı mikrositeler yenilenme sürecine girmişti. Mikrositede yeni nesil Redmi modelleri için özellikle, yeni dizayn, oyun özellikleri, işlemci başlıklarına dikkat çekilmek isteniyor.
Bunların dışında, Xiaomi Hindistan resmi YouTube hesabından da “1 Mart 2020″ tarihiyle yeni bir video yayınladı. “RedmiNoteSeries” etiketli bu yeni videoda Redmi model akıllı telefonların hep ilkleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Hazırlanan videonun sonunda da yenilikçi anlayışın devam edeceği belirtildi.
Özetle, orta seviyede de yüksek çözünürlüklü yeni nesil kameralar, yüksek tazeleme oranına sahip ekranlar ve yeni nesil güçlü işlemcileri görmemiz mümkün olacak. Daha ekonomik çözümlerle, her kesimin ulaşabildiği gelişmiş telefonlar piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Realme 6 serisi flaş şarj desteğiyle gelecek!
Realme 6 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala özellikleri basına sızmaya devam ediyor. Şirket lansman öncesinde 6 ve 6 Pro modellerinin hızlı şarj teknolojisi ile ilgili bazı detaylar paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerden ilgili serinin Geekbench testinde göründükten sonra diğer özellikleri hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi, Realme 6 ismini taşıyan ve farklı modelleri olması beklenen telefon ve şirketin ilk akıllı bilekliğinin tanıtılması bekliyor.
Merakla beklenen yeni serinin özellikleri henüz belli olmuş değil; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Realme 6’da 30W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu da cihazın sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 40 oranında şarj olabileceği anlamına geliyor. 30W flaş şarj teknolojisi adını verdiği bu özel teknolojinin kullanıcıların dikkatini çekmesi bekliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Realme 5 modeli ise 10W şarj desteği ile birlikte gelmişti.
Realme’nin yeni serisinin teknik özelliklerine bakacak olursak, Realme 6 /6 Pro, 90Hz ekran yenileme hızına ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip olacağı kesinlik kazanmış gözüküyor. İki telefonun da 64MP dörtlü arka kameraları olacağını ancak diğer sensörlerin farklı olabileceği tahmin ediliyor.
5 Mart tarihinde lansmanı yapılacak her iki cihazın yonga setlerinde farklılık olması bekleniyor. Realme 6’nın, Helio G90 işlemciye sahipken Realme 6 Pro, Snapdragon 720G ile gelecek. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Realme 6’nın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.