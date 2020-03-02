Huawei Enjoy 10e duyuruldu

Huawei, Enjoy 10e modelinin piyasaya çıkacağını duyurdu. Cihaz; damla çentik, yüksek depolama hacmi ve büyük bir batarya kapasitesine sahip olacak. Çin’de 949 Yuan yani yaklaşık olarak 135 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Huawei Enjoy 10e teknik özellikleri neler

Açıklanan verilere göre, Huawei Enjoy 10e 159.07 x 74.08 x 9.04 milimetrelik ölçülere sahip olacak ve ağırlığı yaklaşık 185 gram. Cihazın ön tarafında 6.3 inçlik IPS LCD ekran paneli bulunacak. Bu ekran 720 x 1600 piksel olmak üzere HD+ çözünürlüğe sahip 20:9’luk bir ekran. Ekran, kasa oranı ise %88.4 olacak.

İşlemci tarafına baktığımızda Mediatek’in Helio P35 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 4 GB’lık RAM ve 128 GB’lık dahili depolama ile desteklenecek. Cihaz, dilerseniz Micro-SD kart takmanız için de bir adet Micro-SD kart yuvasına sahip.

Cihazın arka tarafına baktığımızda ise sol üst köşede kamera modülünün yerleştirildiğini görüyoruz. Huawei Enjoy 10e bir tanesi 13 MP ve bir tanesi de 2 MP olmak üzere 2 adet kameraya sahip. 13 MP’lik kamera ana kamera olarak görev alacakken 2 MP’lik kamera ise derinlik sensörü olarak çalışacak. İki kameranın tam ortasında ise LED flaş ışığı bulunmakta. Ön tarafta ise 2 milimetrelik diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir özçekim kamerası bulunuyor.

Huawei Enjoy 10e yüksek bir batarya hacmine sahip. 5000 mAh’lık batarya uzun süreli kullanımlarda şarj sıkıntısı yaşamanıza engel olacaktır diye tahmin ediyoruz. Şarj edilebilirlik tarafında ise cihaz 10 W’lık bir şarj desteği sunuyor. İlginç bir detay olarak ise bu segmentte görmeye alışık olmadığımız bir şekilde cihaz tersine şarj özelliğine sahip. Yani Enjoy 10e ile başka cihazları şarj edebileceksiniz.

Diğer özellikler ise; çift sim kart desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0, Micro USB, 3.5 mm ses girişi. Fakat şunu belirtelim cihazda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bizce tersine şarj özelliği yerine arkada bir adet parmak izi okuyucu bulunsaydı daha güzel olabilirdi.

Cihaz ne zaman satışa sunulacak?

5 Mart’ta 135 Dolar’lık fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açılacak olan cihazın gece siyahı, inci beyazı ve zümrüt yeşili olmak üzere üç adet renk seçeneği bulunacak. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı veya fiyatının ne olacağına dair ise henüz bir bilgi yok.