Huawei, dünya çapındaki çip mühendislerini işe alıyor!

Huawei, ortaya çıkan son raporlara göre yeni misyonu çerçevesinde dünya çapındaki çip mühendislerini işe almaya başladı. İşe alımların odak noktası sadece Çin değil, küresel olarak pek çok deneyimli çip mühendisi artık Huawei bünyesinde çalışacak. Şirket, Münih, İstanbul ve Kanadalı yazılım geliştiricileri özel olarak seçmeyi düşünüyor. Buna ek olarak Çin ana karasında ve diğer ülkelerde yüzlerce doktora öğrencisi, bu alanda çalışmalar yapıyor.

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Huawei, hangi departmanlarda işe alım yapacak?

Huawei’nin çeşitli işe alım platformlarında açtığı boş pozisyonlara bakarsak, tamamen yapay zekaya yöneldiğini görebiliriz. Başlıca pozisyonlar, yapay zeka algoritmaları, otonom sürüş, yazılım ve bilgi işlem olarak sıralanıyor. Ayrıca Huawei, çip endüstrisinin pek çok alanında aktif olarak kendini göstermeyi hedefliyor. Bu yıl haziran ayı itibariyle Nikkei, Çinli şirketlerin verilerini analiz etti. Ardından Huawei’nin çiple ilgili 10 şirkete daha yatırım yaptığını tespit etti. Huawei, Nikkei ile yatırım stratejisi hakkında röportaj yaptığında bu konuyla ilgili yorum yapmadı.

ABD’nin Huawei’ye getirdiği yasaklardan bu yana şirket farklı işletmelere odaklanmaya başladı. ABD, Huawei’nin yalnızca akıllı telefon sektöründe ilerlemesini engelledi. Ancak diğer sektörlerde firma önemli ölçüde yol aldı. Örneğin, şirket artık akıllı otomobiller için bileşenler üretiyor. Aslında genel olarak bakıldığında Huawei, yasakların ardından akıllı araç teknolojisi gibi sektörlere daha fazla ilgi gösteriyor. Ayrıca şirket, kendi işletim sistemini de bu dönemde geliştirmeye başladı. Şu an itibariyle milyonlarca kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçmiş durumda. Yeni işletim sisteminin resmi duyurusunun ardından, 10 milyondan fazla kişi bu platforma geçiş yaptı. 2-15 Haziran verilerine bakıldığında HarmonyOS’un 18 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdilik bu kullanıcıların çoğunun Çin’de olduğunu söyleyebiliriz.

HarmonyOS 2.0, verilere göre %71.7 oranında erkekler, %28.3 oranında ise kadınlar tarafından kullanılmakta. Yaş açısından baktığımızda ise kullanıcıların %45’inin 16-25 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte HarmonyOS’a geçen kullanıcıların, %44.6’sı Mate 30 serisi, %30.6’sı ise P40 serisi kullanıcılarından oluşuyor. Üçüncü sırada ise %15.7 ile şirketin son amiral gemisi serisi olan Mate 40 serisi yer alıyor. Şirkete göre bu yılın sonuna kadar 300 milyon kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapacak. Bu sayının 100 milyonu Huawei harici bir cihazda kullanımda olacak.