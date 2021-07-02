Akıllı Telefonlar
Huawei, dünya çapındaki çip mühendislerini işe alıyor!
Huawei, ortaya çıkan son raporlara göre yeni misyonu çerçevesinde dünya çapındaki çip mühendislerini işe almaya başladı. İşe alımların odak noktası sadece Çin değil, küresel olarak pek çok deneyimli çip mühendisi artık Huawei bünyesinde çalışacak. Şirket, Münih, İstanbul ve Kanadalı yazılım geliştiricileri özel olarak seçmeyi düşünüyor. Buna ek olarak Çin ana karasında ve diğer ülkelerde yüzlerce doktora öğrencisi, bu alanda çalışmalar yapıyor.
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Huawei, hangi departmanlarda işe alım yapacak?
Huawei’nin çeşitli işe alım platformlarında açtığı boş pozisyonlara bakarsak, tamamen yapay zekaya yöneldiğini görebiliriz. Başlıca pozisyonlar, yapay zeka algoritmaları, otonom sürüş, yazılım ve bilgi işlem olarak sıralanıyor. Ayrıca Huawei, çip endüstrisinin pek çok alanında aktif olarak kendini göstermeyi hedefliyor. Bu yıl haziran ayı itibariyle Nikkei, Çinli şirketlerin verilerini analiz etti. Ardından Huawei’nin çiple ilgili 10 şirkete daha yatırım yaptığını tespit etti. Huawei, Nikkei ile yatırım stratejisi hakkında röportaj yaptığında bu konuyla ilgili yorum yapmadı.
ABD’nin Huawei’ye getirdiği yasaklardan bu yana şirket farklı işletmelere odaklanmaya başladı. ABD, Huawei’nin yalnızca akıllı telefon sektöründe ilerlemesini engelledi. Ancak diğer sektörlerde firma önemli ölçüde yol aldı. Örneğin, şirket artık akıllı otomobiller için bileşenler üretiyor. Aslında genel olarak bakıldığında Huawei, yasakların ardından akıllı araç teknolojisi gibi sektörlere daha fazla ilgi gösteriyor. Ayrıca şirket, kendi işletim sistemini de bu dönemde geliştirmeye başladı. Şu an itibariyle milyonlarca kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçmiş durumda. Yeni işletim sisteminin resmi duyurusunun ardından, 10 milyondan fazla kişi bu platforma geçiş yaptı. 2-15 Haziran verilerine bakıldığında HarmonyOS’un 18 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdilik bu kullanıcıların çoğunun Çin’de olduğunu söyleyebiliriz.
HarmonyOS 2.0, verilere göre %71.7 oranında erkekler, %28.3 oranında ise kadınlar tarafından kullanılmakta. Yaş açısından baktığımızda ise kullanıcıların %45’inin 16-25 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte HarmonyOS’a geçen kullanıcıların, %44.6’sı Mate 30 serisi, %30.6’sı ise P40 serisi kullanıcılarından oluşuyor. Üçüncü sırada ise %15.7 ile şirketin son amiral gemisi serisi olan Mate 40 serisi yer alıyor. Şirkete göre bu yılın sonuna kadar 300 milyon kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapacak. Bu sayının 100 milyonu Huawei harici bir cihazda kullanımda olacak.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye
Türk Telekom’un Oppo A15 modeli modeli için geçerli olarak başlattığı, ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, gelen yoğun müşteri talebi sonrasında Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksiti Türk Telekom tarafından karşılanacak.
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Türk Telekom’dan “İki Taksit Bizden” kampanyası
Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo’nun A15 modeli için Türk Telekom’un başlattığı ve tüketicilerle buluşturduğu ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, müşterilerden gördüğü yoğun ilgi sonrası Temmuz sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.
6.5 inç boyuta ve 1600 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş bir ekrana sahip. Yapay zeka destekli üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13 MP ana kamera bulunurken; 2MP makro ve 2MP mono kameraları da kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kıldığı gibi, farklı tarzda çekimler yapabilmenizi de sağlıyor. A15’in ön tarafında ise 5 MP bir özçekim kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup; ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2 GB RAM yer alırken dahili depolamada 32 GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle ise cihazın depolama kapasitesi 256GB’a kadar yükseltilebiliyor.
Temmuz sonuna kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden edinebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G, Çok Merak Edilen Dimensity 700 İşlemcisiyle Nihayet Satışta!
Xiaomi’nin geçmişte çok beğenildiğini ve yüksek miktarlarda sattığını gördüğümüz Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10 5G, çok merak edilen Dimensity 700 işlemcisiyle beraber nihayet satışa sunuldu. Tüm operatörlerde ve yetkili satış noktalarında Redmi Note 10 5G için tavsiye edilen satış fiyatı ise 3.649 TL olarak belirlenmiş durumda. Yani Redmi Note 10 5G satın almak isteyen kullanıcılar, 3.649 TL’den başlayan fiyatlarla Redmi Note 10 5G’ye ulaşabilecekler.
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MediaTek Dimensity 700, ülkemizde göreceğimiz ilk Dimensity işlemci olacak
MediaTek Dimensity 700, 7 nm üretim teknolojisi, çift 5G SIM destekli kart yuvası ve entegre modemi ile amiral gemisi düzeyinde güç sunmaya çalışan bir işlemci. Redmi Note 10 5G, sektördeki en uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Eğer 5G şebekesini kullanabilecek şartlara sahipseniz; Redmi Note 10 5G ile, 5G’nin bütün avantajlarını tecrübe etmeye, uygun bir fiyatla başlayabilirsiniz.
90Hz tazeleme hızına sahip 6,5 inç AdaptiveSync nokta çentikli ekrana sahip olan Redmi Note 10 5G, 30 Hz veya 60 Hz’de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90Hz’de oyun oynamaya kadar tüm içeriklere uygun bir performans deneyimi ve optimum pil optimizasyonu sağlayabiliyor.
Cihaz 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2M derinlik sensörünün yer aldığı 3’lü kamera modülüyle, iyi bir fotoğraf ve video performansı sunmayı amaçlıyor. Redmi Note 10 5G ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip ve 18W hızlı şarj desteğiyle iyi bir pil performansı sunmayı amaçlıyor.
19 Eylül 2021 tarihine kadar Redmi Note 10 5G satın alan kullanıcılar, fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden de faydalanabilecekler.
Redmi Note 10 5G’nin teknik özelliklerini merak edenler, aşağıdaki tablodan faydalanabilirler.
Teknik Özellikler:
|Redmi Note 10 5G
|Ekran
|90Hz 6.5 İnç Nokta Ekran
|Arka kamera
|48 MP geniş açılı kamera
2 MP makro kamera
2 MP derinlik sensörü
|Ön kamera
|8MP ön kamera
|Boyutlar ve Ağırlık
|161,81 cm x 75,34 mm 8,92 mm
190 g
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 700
|RAM+ROM
|LPDDR4X
UFS 2,2
|Ses
|3,5 mm kulaklık jakı
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
|Güvenlik
|Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
|Şarj
|5.000mAh kapasiteli pil
18W kablolu hızlı şarj desteği
|Bağlantı
|5G Çift SIM
Çok İşlevli NFC
IR blaster
|Opsiyonlar
|4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB
|Renk seçenekleri
|Krom Gümüş
Grafit Gri
Gece Mavisi
Aurora Yeşili
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Akıllı Telefonlar
Kim POCO F3 Almalı?
POCO F3 bulunduğu fiyat segmentinde en iyi telefonlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İncelemesini ve birçok karşılaştırmasını yaptığımız POCO F3’ü kimlerin tercih etmesi gerektiği sorusuna bu videoda cevap veriyoruz.
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POCO F3’ü tercih etme sebeplerine madde madde yakından bakalım:
İçindekiler
Tasarım
POCO F3’ün tasarımı Xiaomi’nin 10.yılına özel çıkarttığı telefonlardan gelen bir zariflik algısıyla geliyor. Daha öncelerinde daha kalın bir telefon tasarımı anlayışı varken şimdi ise çok daha kibar ve çok daha zarif bir tasarım bizleri karşılıyor. Elde tutuşu da bir o kadar rahat olan POCO F3 196 Gram ağırlığı ile psikolojik sınır olan 200 gramın hemen altında yer alıyor. Ön tarafta ekran deliği olarak gizlenmiş kameranın çerçevesi de ultra ince tutulmuş. Bu sayede ekrana baktığınızda kamera deliği göz yormuyor ve tasarımla bütünleşiyor. İki farklı rengiyle ülkemize gelen modelin siyah renginin ayna yüzeye sahip olmasıyla daha şık bir görünüş sağlanmış. Mavi rengi ise diğer telefonlardan farklı olarak çarpıcı, farklı bir tasarımla “ben buradayım” diyor.
Ekran
Ekran tarafı POCO F3’ün en önemli teknik özelliklerinden bir tanesi. 6.67 in. FHD+ Samsung yapımı bir E4 klasmanında bir AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran daha akışkan görüntüler için 120Hz ekran tazelemesi ile geliyor. Oyun severleri de unutmayan POCO, 360Hz dokunmatik tepkimesi ile rakiplerinden bir adım daha öne geçiyor. HDR10+ desteği sayesinde bu ekranda içerikleri tüketmek daha keyifli hale geliyor. 900nit parlaklığı güne altında 1300nite kadar çıkabildiği içinde parlaklık konusunda da herhangi bir sorun yaşatmıyor. MEMC teknolojisi sayesinde yapay zekanın desteğiyle görüntüleri olduğundan daha akışkan göstererek ekran deneyimini en üst seviyeye taşıyor.
Performans
Bir fiyat/performans telefonu olduğu için POCO F3, içerisinde amiral seviyesinde bulunan işlemciyi kullanmazsa olmazdı. Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden gücünü alan telefona 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Eğer isterseniz 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olan modelini de tercih edebiliyorsunuz. İçerisindeki RAM’ler LPDDR5 olduğu için ve depolama birimi de UFS3.1 desteklediğinden dolayı veri alışverişi ve gündelik kullanımda hiçbir zaman durmak bilmiyor. Günümüzdeki ağır grafikli oyunları en üst seviyede ve grafik ayarlarında rahatlıkla oynatabiliyor. Siz oyun keyfini yaşarken, ağır yük altında telefonun ısınmasını engellemek için Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus bulunuyor. Bu sayede telefon optimum sıcaklıkta çalışıp fazla yorulmuyor, performansının devamlılığını sağlıyor. Android 11 ile gelen telefonun en az w sene boyunca büyük Android sürümleri de alacak. MIUI 12.5 ile daha da akıcı hale gelen telefon performans konusunda eksiksiz bir telefon haline geliyor.
Kamera
POCO F3 kamera tarafında da iddialı olduğunu her halinden belli ediyor. Arka tarafta 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun en dikkat çekici özelliği ise makro modu. Telemakro kamerasıyla 3cm ile 7cm arasında makro çekimler gerçekleştirebiliyor. Hem detayları bol ve keskin fotoğraflar, hem de renk doğruluğu yüksek olan fotoğraflar çekebiliyor Ana kamerası amiral seviyesindeki bir telefona göz kırpan fotoğraflar çıkarırken gece çekimlerinde de aynı derece başarılı olabiliyor.
Ses
Ses konusunda da kendini ispatlamış bir model POCO F3. Stereo hoparlöre sahip olan telefon ayrıca Dolby Atmos desteğine sahip. Bu sayede izlediğiniz içeriklerin ses kalitesi size olduğundan daha iyi deneyim sunabiliyor. Hi-Res ses sertifikası da bulunan POCO F3 ses konusunda takıntılı olanlar için de tercih edilebilecek bir model.
Ağ Bağlantıları
POCO F3, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi ile entegre olarak gelen 5G bağlantısına da sahip . Bu sayede geleceğe bir yatırım olarak da görülebilir. İleriki yıllarda ülkemizde de aktif olduğunda 5G teknolojisini eğer POCO F3 sahibi iseniz kullanabileceksiniz. Bunun yanında Wifi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojisi ile veri alışverişi konusunda da eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Wifi 6 olması daha hızlı indirme ve yükleme yapmanıza izin veriyor.
Ayrıca 16 Ağustos 2022 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO F3 satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz.
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