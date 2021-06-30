Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888+ yonga setiyle geliyor!

Xiaomi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi Mi Mix 4’ü resmi olarak bir lansman ile tanıtacak. Uzun süredir piyasaya yeni bir Mi Mix serisi cihaz çıkmıyordu. Üç yılın ardından bu seride devrimsel nitelikte bir telefon görmeyi bekliyoruz. Bunun temel nedeni, Mi Mix serisinin çıktığı dönemde en yenilikçi ve rekabetçi özellikleri kullanıcılara sunması. Birçok sızıntı, cihazın ekran altı ön kamera teknolojisi ile geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte ekran altı ön kameranın, piyasadaki bu özellikteki diğer telefonlardan daha iyi çalışması bekleniyor.

reklam

İlginizi çekebilir: Nokia X60, HarmonyOS işletim sistemi ile geliyor!

Xiaomi Mi Mix 4, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mi Mix 4, Huaxing Optoelectronics tarafından özelleştirilen yeni bir ekran teknolojisine sahip olacak. Bununla birlikte şirketin kendi geliştirdiği piksel düzenleme formu da kameralarda mevcut. Ayrıca, kamera algoritmasının optimizasyonu sayesinde selfie performansı mevcut ön kameralar ile benzer hale gelecek. Böylece ekran altı ön kamera, herhangi bir performans kaybına neden olmayacak. Bununla birlikte her ne kadar ekran altında olsa da ön kameranın ekranda kapladığı alan da azalacak. Bu teknoloji, teknik sorunlar nedeniyle sadece 1080p ekran çözünürlüğünü destekliyor. Bu nedenle cihazın FHD+ çözünürlük ile gelmesi muhtemel gözüküyor.

Ekran altı kamera teknolojisi, cihazın en önemli satış noktası olacak. Ancak telefonda bu teknolojinin yanında farklı dikkat çekici özellikler de mevcut. Mi Mix 4, Qualcomm Snapdragon 888 Pro (veya +) yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca cihazda 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya mevcut. Cihazın olası lansman tarihi ise bu yılın ağustos ayı olacak gibi gözüküyor.

Qualcomm Snapdragon 888+, geçtiğimiz pazartesi günü resmi olarak piyasaya çıktı. Gerçekleşen konferansın ardından Xiaomi, Vivo, Honor ve ROG gibi büyük markalar, bu yonga setine sahip telefonları piyasaya sürmeye hazırlandıklarını açıkladılar. Bunun dışında Honor Magic 3’ün Snapdragon 888+ ile geleceği de kesinleşti. Ayrıca bu cihaz, Xiaomi’den farklı olarak BOE’nin ekran altı kamera teknolojisini kullanacak. Honor ve Xiaomi’ye ek olarak ZTE, Samsung ve Vivo, bu yılın üçüncü çeyreğinde ekran altı ön kamera teknolojilerini duyuracaklar. Ön kameralardaki bu önemli gelişme, firmalar arasında önemli bir rekabete yol açacak gibi görünüyor.