Huawei CEO’su açıkladı: Bu yıl HarmonyOS’li telefon gelmeyecek

Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS’le çalışan bir akıllı telefonu en geç bu yıl tanıtacakları yönündeki iddiaları yalanlar nitelikte açıklama yaptı. Açıklamaya göre HarmonyOS’li bir telefonun yakın zamanda gelmesi söz konusu değil.

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Huawei, uzun süredir HarmonyOS adı verilen kendi işletim sistemini geliştiriyor. Bunun sonucunda ilk olarak geçen yılki Huawei Geliştirici Konferası’nda HarmonyOS’in ilk versiyonunu duyuran şirketin, 2020 bitmeden bu işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon piyasaya süreceği söyleniyordu. Ancak bu söylentiler, Huawei kanadından gelen resmi açıklamayla birlikte gerçekliğini yitirmiş oldu.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, Yabuli Forum Qingdao Zirvesi’ne katılarak HarmonyOS’le alakalı kendisine yöneltilen birkaç soruya cevap verdi. Katıldığı zirvede Yu, şirketin bu yıl içerisinde HarmonyOS işletim sistemi çalıştıran bir telefon piyasaya sürmeyeceğini ifade etti. Ayrıca CEO’nun açıklamasına göre Huawei’nin bu yılki planları arasında böyle bir cihaz hiç olmadı.

Hatırlanacağı üzere HarmonyOS, şu an için yalnızca Huawei’nin ürettiği televizyonlarda kullanılıyor. Ancak bu yıl düzenlenecek Geliştirici Konferansı’nda şirket, işletim sisteminin 2.0 versiyonunu tanıtacak. Bu versiyonla beraber ise HarmonyOS’in bilgisayar ve akıllı saat gibi giyilebilir cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Öte yandan Richard Yu, HarmonyOS’i geliştirmeye devam ettiklerini ve bu işletim sistemiyle çalışan diğer cihazlarını da tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.