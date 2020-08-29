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Huawei CEO’su açıkladı: Bu yıl HarmonyOS’li telefon gelmeyecek
Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS’le çalışan bir akıllı telefonu en geç bu yıl tanıtacakları yönündeki iddiaları yalanlar nitelikte açıklama yaptı. Açıklamaya göre HarmonyOS’li bir telefonun yakın zamanda gelmesi söz konusu değil.
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Huawei, uzun süredir HarmonyOS adı verilen kendi işletim sistemini geliştiriyor. Bunun sonucunda ilk olarak geçen yılki Huawei Geliştirici Konferası’nda HarmonyOS’in ilk versiyonunu duyuran şirketin, 2020 bitmeden bu işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon piyasaya süreceği söyleniyordu. Ancak bu söylentiler, Huawei kanadından gelen resmi açıklamayla birlikte gerçekliğini yitirmiş oldu.
Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, Yabuli Forum Qingdao Zirvesi’ne katılarak HarmonyOS’le alakalı kendisine yöneltilen birkaç soruya cevap verdi. Katıldığı zirvede Yu, şirketin bu yıl içerisinde HarmonyOS işletim sistemi çalıştıran bir telefon piyasaya sürmeyeceğini ifade etti. Ayrıca CEO’nun açıklamasına göre Huawei’nin bu yılki planları arasında böyle bir cihaz hiç olmadı.
Hatırlanacağı üzere HarmonyOS, şu an için yalnızca Huawei’nin ürettiği televizyonlarda kullanılıyor. Ancak bu yıl düzenlenecek Geliştirici Konferansı’nda şirket, işletim sisteminin 2.0 versiyonunu tanıtacak. Bu versiyonla beraber ise HarmonyOS’in bilgisayar ve akıllı saat gibi giyilebilir cihazlarda kullanılması bekleniyor.
Öte yandan Richard Yu, HarmonyOS’i geliştirmeye devam ettiklerini ve bu işletim sistemiyle çalışan diğer cihazlarını da tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.
ASUS
ASUS, uygun fiyatlı 4 yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir
ASUS, bugün ortaya çıkan iddialara göre uygun fiyatlı dört yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğru çıkarsa şirket, yakın zaman sonra nispeten daha erişilebilir telefonlarla karşımıza çıkacak.
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ASUS, uzun süredir sadece üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleri ve ROG serisi oyuncu telefonlar üretiyor. Bu telefonlar şüphesiz son derece güçlü ve alınabilir nitelikte, ancak her kullanıcının bu kadar güçlü telefona ihtiyacı olmadığı da unutulmamalı. Şirket epeydir uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürmüyor, bununla bağlantılı olarak da akıllı telefon sektöründe rekabeti son zamanlarda elinde tutamıyor.
ASUS, yeni uygun fiyatlı telefonlar geliştiriyor
Ancak ASUS anlaşılan uygun fiyatlı telefon piyasasındaki eksikliğini fark etmiş. Zira bugün ortaya çıkan söylentiler, şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. GSMArena’nın aktardığına göre ASUS, şimdilik sadece Lito, Lagoon, Bengal ve Scuba kod adlarıyla bilinen dört yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlar, gücünü aldığı işlemcilerin giriş ve orta seviye olması hasebiyle şirketin diğer telefonlarına nazaran daha uygun fiyatlı olacak.
Peki ASUS’un yeni uygun fiyatlı telefonlarında hangi işlemciler yer alıyor? Yine söylentilere göre; “Lito” kod adlı cihazda Qualcomm’un Snapdragon 765 / 765G işlemcisi, “Lagoon” kod adlı cihazda ise Snapdragon 690 işlemcisi yer alıyor. Ayrıca bu işlemcilerin her ikisinin de dahili 5G modeme sahip olduğunu da ekleyelim. Bunun yanı sıra “Bengal” kod adlı cihaza Snapdragon 662 veya Snapdragon 460 platformunun, “Scuba” kodlu telefona ise Snapdragon 200 serisi bir işlemcinin can vereceği söyleniyor.
Telefonların model isimlerinin ise ASUS Max Pro M3, ASUS Max M3, ve ASUS Max M3 Lite olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu bilgilerin yalnızca bir spekülasyon olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Şu an itibariyle bu dört gizemli telefon hakkında başka hiçbir bilgi yok. Farklı bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Samsung
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive servisine desteğini sonlandırıyor
Samsung, akıllı telefonlarında kullanıcılara sunduğu Galeri Eşitleme ve Google Drive ile senkronize edebilme desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu özellikler, artık yerini Microsoft’un OneDrive servisine bırakacak.
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Eğer Samsung akıllı telefon kullanıyorsanız, galerinizi veya Drive’daki verilerinizi Samsung’un Cloud servisiyle otomatik olarak eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi ise şirket, telefonlarda sunduğu bu iki özelliği kademeli olarak kullanımdan kaldıracağını ve bu özelliklerin artık OneDrive ile sunulacağını açıkladı.
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive desteğini sonlandırıyor
Samsung, ülkelere göre bu özellikleri 2 grup halinde kullanımdan kaldıracak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 2. grup için 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayarak, Galeri Eşitleme ve Dosyalarım için Drive depolama özelliği artık Samsung Cloud tarafından desteklenmeyecek ve kullanıcı verileri de silinecek. Ayrıca Samsung, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren premium depolama üyeliklerini de tamamen iptal edeceğini ve kullanıcılara para iadesi yapabileceğini söyledi.
Aynı zamanda Galeri Eşitleme, Drive ve Premium depolama özelliklerinin aniden değil, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağını ekleyelim. Samsung konuyla ilgili üç aşamadan oluşan detaylı bir zaman çizelgesi de paylaştı. Bu üç aşama, şu şekilde sıralanıyor:
1. Aşama: Yeni kaydın durdurulması
1 Aralık 2020 tarihinden itibaren söz konusu Samsung Cloud özellikleri için yeni kayıt yapılamayacak. Ancak mevcut kullanıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili özellikleri kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca bu tarihler arasında, Cloud ile eşitlediğinizi verileri OneDrive’a aktarabilir veya telefonunuzun kendi hafızasına indirebilirsiniz.
Eğer verilerinizi OneDrive’a aktarmayı seçerseniz, bu veriler aktarımın tamamlanmasının ardından Cloud’dan silinecek.
2. Aşama: Hizmetlerin durdurulması
1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Galeri Eşitleme ve Drive gibi Samsung Cloud özellikleri durdurulacak, ayrıca premium depolama üyelikleri de otomatik olarak iptal edilecek. Yalnız bu tarihten itibaren verileri OneDrive’a aktarma imkanı da ortadan kalkıyor, dolayısıyla Cloud ile eşitlediğiniz tüm verileri cihazınıza indirmeniz gerekecek.
3. Aşama: Samsung Cloud’daki verilerin silinmesi
31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu özellikler tamamen sonlandırılacak ve Cloud’da depolanan fotoğraf ve videolarınız da silinecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Cloud ile eşitlediğiniz hiçbir veriyi indiremeyecek veya OneDrive’a aktaramayacaksınız.
Bu noktada, verilerinizi kaybetmemek için OneDrive’a aktarmak ve cihazınıza indirmek arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Aksi halde verileriniz bu tarihten itibaren geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek.
İşlemci
MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
MediaTek, kendi işlemcilerini üretemeyecek olan Huawei ile ortaklık yapmak istediğini ve ABD yönetimine resmi olarak lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
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MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, yükselen ABD – Çin geriliminin bir kurbanı olarak donanım tedariği noktasında oldukça zor günler geçiriyor. Şirket en son yaptığı açıklamada, ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den itibaren artık kendi HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini söylemiş; bunu takiben Qualcomm ise Huawei’ye yonga seti satmak için ABD hükümetinden özel izin istemişti. Şimdi de benzer atılım, bir başka yarı iletken üreticisi olan MediaTek firmasından geldi.
Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Cuma günü yaptığı duyuruda Huawei’ye yonga seti satabilmek için ABD hükümetine lisans başvurusu yaptığını açıkladı. MediaTek aslında Tayvan merkezli bir firma, ancak ürettiği yonga setlerinde Amerikan teknolojilerinden faydalandığı için Huawei’ye doğrudan satış yapamıyor. Bu bağlamda şirketin, ABD kuralları gereği Huawei’ye yonga seti satabilmek için mecburen ABD yönetiminden izin alması gerekiyor.
Ayrıca MediaTek, konuyla alakalı verdiği demeçte ABD kurallarına sonuna kadar uyum sağlayacağını ve Huawei ile ortaklığını ABD’nin kuralları çerçevesinde yapmak istediğini de belirtti. Beyaz Saray’dan veya Huawei’den ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Hatırlanacağı üzere TSMC de 15 Eylül’den itibaren ABD yasağından dolayı Huawei’ye yonga seti tedarik edemeyeceğini duyurmuştu. Amerika yönetimi MediaTek’e izin vermezse ve Huawei de herhangi bir çözüm bulamazsa, akıllı telefon üretimine devam edemeyecek gibi görünüyor.