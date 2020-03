Nvidia‘dan GeForce Now kullanıcılarına içerik sözü! Nvidia, GeForce Now oyun kütüphanesine popüler oyunlardan Control’ü ekledi ve her perşembe yeni oyunlar ekleneceğinin de sözünü verdi.

İlginizi çekebilir: Ghost Recon Breakpoint için ücretsiz deneme ve “Friend-Pass” duyuruldu!

reklam

Nvidia, son dönemde büyük oyun yapımcılarının, kendilerine haber verilmeden oyunlarının sisteme dahil edilmesi üzerine, oyunlarını GeForce Now‘dan çekmesi sonrası sorunlu bir süreç yaşamıştı. Şirket yeni bir hamle yaptı ve öncelikle Control‘ü oyun kütüphanesine ekledi. Control oyunu, RTX ekran kartlı bilgisayarlar üzerinden ışın izleme teknolojisi ile oynanabilecek.

Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, GeForce Now platformuna desteğini açıklamıştı. Bu da Control‘ün kütüphaneye nasıl dahil olduğunun cevabı gibi duruyor. Control, şuan PC‘de sadece Epic Store üzerinden alınıp oynanabiliyor. Ayrıca Nvidia, oyun kütüphanesinin her perşembe genişleyeceğini ve yeni oyunlar eklemek için büyük çaba göstereceklerini açıkladı.