Telekomünikasyon ekipmanlarıyla öne çıkan Huawei, son iki yılda yazılım ve bulut bilişim dahil olmak üzere yeni büyüme alanlarına yöneldi. Huawei, devlete ait otomobil üreticileri BAIC ve Changan ile birlikte otomobilleri zaten piyasaya sürdü. Ancak daha yakın zamanlarda şirket, elektrikli araçlara (EV) odaklanan bir otomotiv teknolojisi işi kurmaya yöneldi.

Salı günü Huawei ve Seres, AITO M5 elektrikli aracını piyasaya sürdü. Araç, dijital kokpit ve bilgi-eğlence sistemi için Huawei’nin Harmony OS işletim sistemi ve aracın torkunu ayarlamak için bir bilgisayar sistemi içeriyor.

Peki Huawei’in bu araçtaki rolü neydi? Huawei, Drive ONE – üçü bir arada elektrikli araç sistemini geliştirdi. Bu sistem yedi ana bileşen içeriyor: MCU, motor, redüktör, DCDC (doğru akım dönüştürücü), OBC (araba şarjı), PDU (güç dağıtım ünitesi) ve BCU (akü kontrol ünitesi). Otomobilin işletim sistemi, Huawei telefonlarında, tabletlerinde ve IoT ekosisteminde görülenle aynı olan HarmonyOS’a dayanıyor. Ses sistemi de Huawei tarafından tasarlandı.

Hepsi bu kadar değil, dış ve iç tasarımın yanı sıra performans konfigürasyonlarının tümü teknoloji devinden girdi aldı. Bu arabanın sahip olduğu ilginç özelliklerden biri – bu arada, birçok yeni Çin arabasında bunlardan bolca var – farklı motor ve egzoz seslerini simüle eden bir sistem. Buradaki en ilginç kısım, şanzımandan vites geçişlerini simüle eden sahte sesler de çıkarması.

İçindekiler Teknik özellikler

Teknik özellikler

AITO M5, CLTC seyir menzili sırasıyla 620km ve 552km olan tek motorlu arka tekerlek ve çift motorlu dört tekerlekli versiyonlara sahip. Boyut olarak 4.78 metre uzunluğunda, 1.93 metre genişliğinde ve 1.62 metre yüksekliğinde. Ayrıca, dingil mesafesi ise 2.88 metre. Araç, 2235/2350kg boş ağırlığa sahip bir lityum-demir-fosfat pil içeriyor.

M5, iki adet 40W kablosuz süper hızlı adaptör ve çift fanlı soğutma çerçevesine sahip. Ayrıca, tek bir 18W kablolu hızlı adaptörle birlikte üç adet 66W kablolu süper hızlı şarj cihazı var. Bu şarj cihazları birlikte arabayı şarj edebiliyor ve uzun bir rotayı kolayca kat etmek için yeterli gücü sağlıyor. Ve şirketin kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için en yeni HarmonyOS 3.0 akıllı kokpiti olduğunu da unutmayalım.

Arabanın sol tarafında otonom sürüş ve sesli kontrol butonları, sağ tarafta ise medya kontrol butonları mevcut. Orta konsol alanında tek bir bardaklık, vites seçici ve yerleşik kablosuz şarj cihazına sahip bir telefon tutucu bulunuyor. Kablolu şarj cihazından daha fazla ısı ürettiği için telefon tutucunun alt kısmında, telefon şarj olurken otomatik olarak açılan bir fan var. Buna ek olarak 1 adet USB Type-A bağlantı noktası ve 66W hızlı şarj destekli 4 adet USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Panoramik tavan, aracın önünden arkasına kadar uzanarak yaklaşık 2 metrekare genişliğinde. Tavan, Low E cam kullanarak %97,7 oranında kesintisiz görüş sunuyor. Ayrıca, UV ışınlarının %99,9’unu engelleyerek ısıyı azaltmakta.

Huawei ve Seres, otomobili henüz herhangi bir denizaşırı pazarda piyasaya sürme planlarını açıklamadı ancak Çin’de satışlar iyi olursa, gelecekte bazı resmi haberler görmeyi bekliyoruz. Huawei, M5’in milyon dolarlık lüks otomobillerle karşılaştırılabilir olduğunu ve AITO’yu dünyanın en iyi üç küresel otomobilinden biri yapmayı planladığını açıklayan Richard Yu (Huawei Akıllı Otomotiv Çözümü birimi CEO’su) arabasına kesinlikle güveniyor.