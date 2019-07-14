Huawei, ABD’deki çalışan sayısını azaltıyor

Huawei, Wall Street Journal‘ın raporuna göre ABD’nin kara listeye girmesiyle boğuşurken ABD’de geniş çapta işten çıkarmalar yapmayı planlıyor.

Huawei’nin ABD’deki araştırma ve geliştirme iştiraki olan Futurewei Technologies’in ABD’deki araştırma laboratuvarlarında personel sayısında azalma bekleniyor. Yaklaşık 850 çalışanlı şirketin işlerinin bu durumdan etkileneceği düşünülüyor.

İlginizi çekebilir: Asus ROG Strix Carry incelemesi | Küçük ama çok etkili!

Paylaşılan habere göre işten çıkarmalar yüzlerce olabilir. Bazı çalışanların işten çıkarılmasından haberdar edildiğini ve yakında planlanan iş kesintilerinin ilerleyen zamanda açıklanabileceği belirtildi. Ancak Huawei, ABD’deki Çinli çalışanlarına eve dönme ve şirkette kalma seçeneği sunulduğu söylenmekte. Tüm bu bilgiler ışığında Reuters tarafından iletişime geçilen Huawei, yorum yapmaktan kaçındı.

Ticaret Departmanı, Huawei’yi sözde varlık listesine koymaya karar verdikten sonra, Futurewei çalışanları, Huawei’nin Çin’deki ev ofislerinde meslektaşlarıyla iletişim kurma konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, ABD hükümetinin, ulusal güvenlik tehdidinin olmadığı ve Huawei’ye mal satmak isteyen şirketlere lisans vereceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “ABD’li şirketlerin Huawei’ye ürün ve teknoloji satmasında sorun yok” demişti.