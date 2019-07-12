Asus ROG Strix Carry incelemesi | Küçük ama çok etkili!

Asus ROG Strix Carry incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle dizüstü bilgisayar oyuncuları için geliştirilen ROG Strix Carry, hem 2,4 GHz hem de Bluetooth ile bağlantı desteği sunuyor.

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Her yerde oyun oynamayı seven dizüstü bilgisayar oyuncuları için özel olarak geliştirilen ROG Strix Carry, ufak ve taşınabilir yapısının yanı sıra üretkenlik için de tasarlanmış. Hem 2,4 GHz bandı üzerinden USB alıcısı ile 1 ms gecikme ile kullanılabiliyor. Cihaz aynı zamanda çeşitli cihazlar için de Bluetooth üzerinden kullanım imkanı sunuyor.

Hassas kontrol için oyun sınıfı PMW3330 7200 DPI optik sensör ile gelen cihaz, 1 ms gecikme ile de tam bir oyuncu faresi olarak kablolu farelerden farksız bir kullanım vadediyor. Üzerinde bulunan Omron D2FC-F-K rahat ve sessiz bir basış hissiyatı sunuyor.

Ancak dilerseniz kutu içeriğinden çıkan Omron D2F-O1F anahtarları ile de değişiklik yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Omron Omron D2F ve D2FC serisi anahtarlar ile dilediğiniz gibi değişiklik yapabilir, böylece farenizi uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Her kullanım şekline uygun

Pençe denilen fareyi kavrayarak kullanım ya da parmak ucu ile kullanım şekillerine uygun olduğunu belirtelim. Yani büyük eller için de rahat ve ideal bir kullanım vadediyor. Bunun yanı sıra 2,4 GHz bandında da Smart Hop özelliği sayesinde genellikle kablosuz iletişim kuran tüm cihazların kullandığı band üzerinde boş bir frekans seçerek kullanımlarda yaşanacak bağlantı kopmasının da önüne geçiyor.

30 g hızlanma ve 150 ips takip hızına çıkabilecek kadar hızlı olan Carry, 50 dpi – 7200 dpi aralığında hassasiyete göre ayarlamayı ROG Armoury üzerinden ayarlamanızı sağlıyor. 2,4 GHz bandında 300 saat aralıksız oyun keyfini sağlayabilen Asus ROG Strix Carry, Bluetooth tarafında ise 433 saate varan kullanım ömrü vadediyor. Cihazın bataryası bittiğinde ise AA piller ile kolayca değişiklik yaparak kullanabilirsiniz.

ROG Strix Carry, gerçek manada laptop ve çeşitli cihazlarda kullanım için kaliteli bir fare arayan kullanıcıların aradığı ürün olabilir.