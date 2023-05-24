2017’den bu yana, 170’ten fazla ülke ve bölgeden kullanıcılar yıllık yarışmaya katıldı ve bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuru yapıldı. Huawei XMAGE Ödülleri, dünyanın dört bir yanındaki insanların bakış açılarından insanlık tarihinin bir parçasını içeren kendi başına bir kültürel rezerv haline geliyor. Bu yılki XMAGE Ödülleri, sıradan veya profesyonel, her yerdeki fotoğrafçıların fotoğraflarında ilham aramalarını istiyor. Tüm fotoğraf ve fotoğrafçılık meraklılarına, fotoğrafçılık tarzlarına öncülük etmeleri ve ilham patlamalarını yakalamaları için kendi başlarına birer yaratıcı olma şansı veriyor.

Adının arkasındaki vizyon gibi, XMAGE Ödülleri de fotoğraf sanatında ilham ve yeniliği yeniden merkeze alıyor. Huawei’nin tescilli Görüntüleme Araştırma ve Geliştirme kolu XMAGE’in adını taşıyan ödül, Huawei’nin mobil görüntüleme alanındaki sürekli atılımlarını ve taahhütlerini temsil ederek küresel tüketiciler için benzersiz, olağanüstü ve keyifli bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

2022 yılında piyasaya sürülen XMAGE markası, fotoğrafçılıkta optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme üzerine odaklanıyor. XMAGE’in dört ayağı da artık katılımcıların deneyimleyebileceği ve test edebileceği en yeni HUAWEI Mate 50 Pro’nun Ultra Diyafram Kamerası ve HUAWEI P60 Pro’nun Ultra Aydınlatma Telefoto Kamerası gibi Huawei’nin en yeni akıllı telefon kamera teknolojisinin temellerini oluşturuyor.

Bu yılki yarışma, aşağıdaki kategorilerle tonu belirlemeyi ve yaratıcılığa ilham vermeyi vurguluyor: Gece Yürüyüşü, Portre, Sanat ve Moda, Dış Mekan, Merhaba Hayat, Storyboard, Aksiyon ve Hikaye Anlatımı. Bunlardan en yeni kategori olan Gece Yürüyüşü, kullanıcıları Huawei’nin sektör lideri kamera özelliklerini kullanarak gece hayatının gizli harikalarını fotoğraflamaya teşvik ediyor.

Bu yıl, yarışmanın Türkiye kolunda 3 Genel Ödül sahibi seçilecek ve her kategori başına 6 ödülden toplam 48 ödül sahiplerini bulacak. Genel klasman birincisine Huawei P60 Pro 12+512 model akıllı telefon, ikinciye Huawei nova 10 Pro model akıllı telefon, üçüncüye ise Huawei nova 10 akıllı telefon ödülleri verilecek.

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Yarışmanın global kolunda ise öne çıkan başvurular 3 Büyük Ödül, 24 Kategori Birincisi, 27 İkincilik ödülü ve 5 Mansiyon ödülü verilecek. Kazananlar 10.000 ABD dolarına kadar para ödülü alabilir.

Yarışmaya katılmak üzere yeni bir jüri üyesi kadrosu da ilan edildi. Bu kadroda farklı profesyonel bakış açılarına ve geçmişlere sahip beş tanınmış profesyonel jüri üyesi yer alıyor: Çin Fotoğrafçılar Birliği Başkan Yardımcısı Chen Xiaobo; Çinli moda fotoğrafçısı Pei Tongtong; Portekizli manzara fotoğrafçısı Jose Ramos; Avustralyalı portre fotoğrafçısı Jessica Hromas; ve HUAWEI Tüketici İş Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Li Changzhu.

XMAGE Ödülleri Başvuruları 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59’da (GMT+8) sona erecek. 4 Eylül 2023 tarihinde yerel ülke kazananları açıklanacak. 30 Eylül 2023 tarihinde de global kazananlar açıklanacak. Kullanıcılar, başvuruları için XMAGE Ödülleri 2023 üzerinden birleşik küresel başvuru kanalını ziyaret edebilir ve HUAWEI Topluluğu üzerinden girişlerini gönderebilirler. 18 yaşını doldurmuş, HUAWEI Topluluğu hesabı olan herkes yarışmaya katılıp, fotoğraf ve videolarını gönderebilir.

Daha fazla bilgi, yarışma şart ve koşulları ile başvurulara buradan ulaşabilirsiniz. XMAGE Fotoğrafçılığı’nın sembolü ve HUAWEI’nin akıllı telefonlarının amiral gemisi HUAWEI P60 Pro, ön satışa özel kaçırılmayacak indirim ve hediyelerle yeni kullanıcılarıyla tanışacak. P60 Pro hakkında detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.