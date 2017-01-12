HTC’nin Yeni Bayrak Gemisi Modeli Bugün Görücüye Çıktı

HTC, yeni yıla oldukça erken bir duyuru ile başlamayı tercih etti ve bu sene raflarda yerini alacak olan telefonları duyurdu.

HTC’nin yeni bayrak gemisi telefonu U Ultra olacak. 5.7 inç boyutunda olacak olan cihaz U serisinin lideri olacak. U Ultra modeline daha küçük boyutta ve daha düşük özelliklerde U Play eşlik ediyor. 5.2 inç boyuta sahip olan U Play’in kamerası ve işlemcisi U Ultra’dan farklı. Telefonlarda şirketin sesli yapay zeka kontrolü Sense Companion’ın da yer alacak. Ayrıca U Ultra çift ekranlı olarak tanıtıldı.

Apple iPhone, Lenovo Moto Z’den sonra U modelleri de 3.5 milimetre kulaklık girişine elveda eden bir diğer model oldu. Telefonlarda göze ilk çarpan şey yeni tasarım oluyor. İki telefonda oldukça dikkat çekici ve parlak. Telefonun dış kaplaması Liquid Suırface adı verilen bir yapıya sahip ve şirket bu materyalin sadece sıvı gibi görünmediğini aynı zamanda sıvı gibi tepki verdiğini açıkladı. Telefonların yüzeyleri çok kaygan olacağı için kılıf kullanmamakta fayda olabilir.

U Ultra’da ki en büyük değişiklik ise çift ekran özelliği. LG V10 ve V20’de olduğu gibi ekranın bir kısmında bildirimler, hatırlatıcılar, kısa yollar, sık görüşülen kişiler ve müzik kontrolcüleri yer alıyor. U Ultra’da Snapdragon 821, 4 GB RAM, 64 ya da 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.