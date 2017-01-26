HTC’nin Baş Tasarımcılarından Bir Tanesi Daydream İçin Google’a Geçti

HTC’nin sanal gerçeklik başlığı Vive’ın tasarım departmanında başrollerden birine sahip olan Claude Zellweger, Google’a transfer oldu.

HTC’nin akıllı telefon modellerinde tasarım dili de oluşturan Claude Zellweger, Google’a geçtiğini bugün kişisel Twitter hesabından duyurdu. Zellweger’in burada kullandığı e-posta adresi iptal edildi ve Tayvanlı şirketten açıklama yapıldı.

Şirket yaptığı açıklamada Claude Zellweger’in ayrıldığını belirtti. Zellweger’e yeni maceralarda başarılar dileyen şirket yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceklerini ve şirketin organizasyonel yapısını devam ettirmek için her zaman insana yatırım yapacaklarını açıklandı.

@vladsavov I am joining Google Daydream, so you can redirect your criticism:). — Claude Zellweger (@Claudibus) January 26, 2017

2014 yılında şirketin tasarım yöneticisi Scott Croyle, Nexbit isimli bulut tabanlı bir akıllı telefon için şirketten ayrılmıştı. Bir yıldan kısa bir sürede yerine gelen Jonah Becker’da şirketten ayrılıp Fitbit’te tasarım yöneticisi olmuştu. Bu ikili kendi tasarım şirketleri One & Co. Tayvan merkezli şirkete satıldığında HTC’ye geçmişti. Claude Zellweger’de One & Co.’nun üçüncü partneriydi. Şimdi kendisinin ayrılmasının artından şirketin One & Co. göçüne katılmış oldu.