HTC’den Fallout 4’e Özel Vive VR Paketi!

HTC, Bethesda’nın efsanevi Fallout serisinin son halkası Fallout 4 için özel bir paket geliştirdi.
HTC, Bethesda’s Fallout 4 VR paketine özel yeni bir model geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu paketten faydalanan kullanıcılar, oyunun “Redemption” koduna da sahip olacak. Söz konusu kod yılın son günlerinde aktif hale gelecek.
Bethesda’nın popüler oyununun sanal gerçeklik versiyonunu Steam platformu üzerinde 12 Aralık 2017’de resmen piyasaya sürülecek. Bethesda oyun için 60 dolar talep ederken, HTC Vive’ın özel paketini satın alanlar oyunu ücretsiz olarak elde edebilecek.
RPG efsanesi PC ve konsol dünyasının en çarpıcı sanal gerçeklik yapımı olmaya aday. Yapımın Steam platformundan ön siparişe açıldığını da vurgulayalım.
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