HTC’nin duyuracağı yeni telefonu büyük ihtimalle sıkılabilir bir çerçeveye ya da ona benzer bir özelliğe sahip olacak gibi gözüküyor.

Bu ayın başında HTC, 16 Mayıs tarihinde “Squeeze for the brillant U” sloganıyla yeni bir cihaz duyuracağını açıklamıştı ve şimdi aynı sloganla bir de reklam geldi. Reklamda bir el bir çok şey sıkıyor ve 16 Mayıs’ta büyük bir ihtimalle Tayvanlı üreticinin yeni modelini sıkacak.

Tabii gerçek anlamda sıkılabilir bir telefon fikri oldukça saçma. Neredeyse 5 yıl önce Japonya merkezli NTT Docomo kenarları dokunmatik sensörlü bir çerçeve prototipi tanıtmıştı. Telefonda muhtemelen buna benzer bir özellik bulunacak. Daha önce dokunmatik sensörlü çerçeve sahip şirketin Ocean kod adlı bir cihazının reklamı internete sızdırılmıştı.