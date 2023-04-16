Bu ayın başlarında, Tayvanlı şirket Afrika’da Wildfire E3 Lite’ı tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise HTC, yeni akıllı telefonunu Afrika pazarı için sessiz sedasız duyurdu. Detaylara göz atalım.

Akıllı telefon damla çentikli bir tasarım ile birlikte geliyor. Arka tarafta ise Samsung’un A71 tasarımına benzeyen bir arka kamera kurulumu kullanılmış. Bu kamera kurulumunun içerisinde dört adet lens ve bir adet LED flaş bulunuyor. Kamera kurulumunun sağ alt köşesine bir adet parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Arka kapağın ortasında ise HTC logosu bizlere göz kırpıyor. Akıllı telefon iki renk seçeneğine sahip:

Mavi

Siyah

Akıllı telefon 6.82 inç büyüklükte bir ekrana sahip. Bu ekran 720×1640 piksel çözünürlükte ve 60hz ekran yenileme hızını destekliyor. Bunun yanı sıra akıllı telefon 450 nite kadar da bir parlaklık sunuyor.

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HTC Wildfire E2 Play, kaputun altında Unisoc T606 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Unisoc T606 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 4600 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlükte makro kamera, 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Bakalım HTC’nin bu hamlesinden sonra Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme gibi markalar ne yapacak?