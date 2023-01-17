HTC zamanının en güzel en güncel ve en kaliteli telefonların üreten markası olarak dikkat çekiyor. Aslında HTC ilkelerin telefonu olarak biliniyordu. Ne demek bu? İlk Android işletim sistemini kullanan telefon HTC HD2 idi. İlk çift kameralı telefonu yine HTC M8 ile gördük. Telefonlardaki ses kalitesine en çok önem veren marka yine HTC idi. Özellikle Beats Audio ile yapılan iş birliğiyle birlikte telefonlarında Beats ses kodeklerini, beats marka kulaklıklarla en iyi ses deneyimini yaşayabiliyordunuz. Ayrıca HTC o kadar premium bir markaydı ki kendi telefonlarında beats marka kulaklıkları kutu içerisinde tüketicilerine sunuyordu. Windows işletim sistemi ile Android işletim sistemini harmanlaştırarak sıkıcı Android sürümünden daha efektif ve kullanıcı dostu bir arayüz ile kolay kullanım sunuyordu. O zaman zamanında HTC’nin en güzel serisi M serisine bu videoda yakından bakalım.

Peki siz HTC markası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi görüşleriniz bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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