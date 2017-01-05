HTC, Vive Başlığı için Deluxe Audio Strap Kulaklık Tanıttı

HTC, Vive Başlığı için Deluxe Audio Strap Kulaklık Tanıttı

5 Ocak, 2017 Sanal Gerçeklik 0 yorumlar

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HTC, Vive sanal gerçeklik başlığı ile birlikte daha iyi çalışabilecek olan kulaklık modeli Deluxe Audio Strap kulaklığını duyurdu.

HTC’nin Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da tanıttığı yeni Deluxe Audio Strap görünüş olarak Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı ile gelen kulaklıklara benziyor. Yeni kulaklık Vive ile beraber gelen kulaklıktan çok daha dayanıklı ve arkada yer alan kemerden ayarlanabiliyor.

Başlıkta yer alan 3.5 milimetrelik kulaklık girişi kullanıcılar için ayrı bir esneklik. Ancak bu da başa çıkmanız gereken yeni bir kablo demek. Kablosuz kulalıklarla beraber Deluxe Audio Strap’de iyi bir çözüm gibi duruyor. Yeni kulaklıklar ayrıca başlığın yarattığı tıkanıklık hissini ortadan kaldırıyor. HTC, Deluxe Audio Strap’in tam olarak çıkış tarihini vermese de bu yılın ikinci çeyrekte çıkacağını belirtti. Kulaklığın fiyatı ise çıkış tarihine yakın bir dönemde açıklanacak.

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