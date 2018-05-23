HTC U12+ ilk bakış (VİDEO)

Bugün dünya çapında resmi olarak tanıtılan HTC U12+ modeli elimizde! HTC Türkiye ofisinde ilk kez gördüğümüz modelin özelliklerine bu videomuzda yakından bakıyoruz.

HTC U12+ özellikleri

Yine cam ve metal malzemenin karışımını kullanan telefon, bu sefer 16:9 değil 18:9 görüntü oranını kullanıyor. Parmak izi sensörü arka tarafa taşınırken, hem önde hem de arkada çift kamera yer alıyor. Ayrıca cihazın fiziksel tuşları, “taptic engine” benzeri bir geri bildirime sahip.

6 inç ekranda QHD+ çözünürlük kullanan telefon, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Donanım özellikleri tarafında ise Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM, 64 ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart desteği ile 2 TB’a kadar arttırabilmek mümkün. Arka tarafında 12 MP + 16 MP olmak üzere çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri F/1.8 diyafram değerine sahip. Ön tarafta ise 8 MP’lik çift ön kamera yer alıyor.

Son olarak cihazda 3500 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.