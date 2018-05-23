HTC U12+ ilk bakış (VİDEO)

HTC U12+ ilk bakış (VİDEO)

23 Mayıs, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Bugün dünya çapında resmi olarak tanıtılan HTC U12+ modeli elimizde! HTC Türkiye ofisinde ilk kez gördüğümüz modelin özelliklerine bu videomuzda yakından bakıyoruz.

HTC U12+ özellikleri

Yine cam ve metal malzemenin karışımını kullanan telefon, bu sefer 16:9 değil 18:9 görüntü oranını kullanıyor. Parmak izi sensörü arka tarafa taşınırken, hem önde hem de arkada çift kamera yer alıyor. Ayrıca cihazın fiziksel tuşları, “taptic engine” benzeri bir geri bildirime sahip.

HTC U12+

6 inç ekranda QHD+ çözünürlük kullanan telefon, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Donanım özellikleri tarafında ise Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM, 64 ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart desteği ile 2 TB’a kadar arttırabilmek mümkün. Arka tarafında 12 MP + 16 MP olmak üzere çift kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri F/1.8 diyafram değerine sahip. Ön tarafta ise 8 MP’lik çift ön kamera yer alıyor.

Son olarak cihazda 3500 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.

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