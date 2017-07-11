HTC U11, sGRB ve 1080p HD ile Harikalar Yaratacak!

Bir HTC yetkilisi, XDA forumlarında; çok yakın zamanda şirketin önemli bir güncelleme hazırlayacağını ve U11 ile entegre biçimde kullanacağını duyurdu.

Adı açıklanmayan yetkiliye göre, HTC U11 daha rafibe ce daha hızlı kamera uygulaması ile donatılacak ve arka kamera, 1080p 60/fps piksellik videolar çekebilecek.

Ayrıca, renk kalibrasyonunu iyileştirmek için telefon ayrıca bir çalışan sRGB bulunalacak. SRGB ayarı geliştirici modunda mevcut lakin varsayılan renklerle sıkıştıracak şekilde devre dışı bırakılmış durumda. Güncellemenin piyasaya çıkması için yalnızca ve yalnızca birkaç hafta kaldı ve söz konusu geliştirme, standart bir fotoğraf çekimi mimarisinden çok daha fazlasını vaat edecek.

Şimdiye kadar HTC U11, gerek performans gerek satış rakamları açısından rakiplerinin epey gerisinde kaldı ancak dengeler, bu kez değişecek gibi.

HTC U11’in ülkemizdeki satış fiyatı 3000 TL civarında. Özelliklerine ise kısaca değinelim:

Boyutlar ve Ağırlık 153.9 x 75.9 x 7.9, 169 gram