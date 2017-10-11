HP, Sanal Gerçeklik Sırt Çantası Omen VR’ı Satışa Çıkardı

HP, Sanal Gerçeklik Sırt Çantası Omen VR’ı Satışa Çıkardı

11 Ekim, 2017 Sanal Gerçeklik 0 yorumlar

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HP’nin bir kaç ay önce duyurduğu, merakla beklenen sırt çantası şeklindeki sanal gerçeklik bilgisayarı Omen VR’ı satışa çıktı.

HP’nin yeni çıkardığı Omex X Compact, Omen X’in sırtta taşınan versiyonu gibi gözüküyor. Sanal gerçeklik için özel olarak geliştirilmiş bu sırt çantası 2499$’dan satışa çıkmış durumda. Cihaz şu anda stokta bulunuyor ve sipariş verenlerin gönderim işlemi hemen başlıyor.

Omen VR ucuz bir cihaz değil ancak içerisinde Intel’in 7. nesil Core i7 işlemcisi ve NVIDIA’nın GTX 1080 ekran kartı bulunuyor. Cihazın sırtta taşınabilmesini sağlayan gereçleri satın almak için 500$ ekstra ücret ödemek gerekiyor. Ancak cihazlarını sırtlarında taşımak isteyen kullanıcılar biraz beklemek zorunda. Omen X Compact 13 Ekim tarihi ile gönderilmeye başalanacak.

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