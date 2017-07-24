HP Pavilion Power Notebook’lar GeForce GTX 1050 ile geliyor

HP, yeni notebook’unda 1050’nin gücünü kullanacak.

HP, ünlü notebook serisi Pavilion için yeni çıkan marka Pavilion Power daha ince şase, iyi seviye özellikler ve uygun fiyat prensibi ile hazırlanan bir cihaz olarak satılacak. Şu an satışta olan tüm Power modellerde 940 dolar fiyat etiketi, Intel Core i5-7300HQ işlemci yongası ve NVIDIA GeForce GTX 1050 ekran kartı yer alacak.

Serinin en üst modeli ise Core i7-7700HQ işlemci bulunurken ekran kartı aynı olacak. Cihazların diğer özellikleri ise; 15.6 inç IPS ekran, 1080p veya 4K çözünürlük, 8 ya da 16 GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 SSD ki bu sadece en üst modelde olacak, diğer modellerde 2 TB 5400 rpm HDD bulunacak.