HP Türkiye’nin Genel Müdürü Emre Alaman oldu

HP, Türkiye’deki yeni Genel Müdürünü, Emre Alaman olarak belirledi. Alaman, HP EMEA Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürü olarak atanan Filiz Akdede’nin yerine geçti.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 9 vs Samsung Galaxy S10+ kamera karşılaştırma

Daha önce çeşitli pozisyonlarda görev almıştı

HP Türkiye’ye 2005’te katılan Alaman, 13 yıllık HP kariyeri boyunca Satış Geliştirme Uzmanı, Finansal Analist, Notebook Kategori Yöneticisi, Dağıtım Kanalı Yöneticisi, Perakende Satış Yöneticisi, Ticari Kanal Yöneticisi ve Kurumsal Satış Yöneticisi olarak çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

İki çocuk babası olan Emre Alaman, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Sobey School of Business’da MBA eğitimini başarıyla tamamladı. Emre Alaman, yeni görevinde, HP’nin Yazıcı, Kişisel Sistemler ve Hizmetler alanlarında Türkiye’deki bütün faaliyetlerinden sorumlu olacak ve şirketin karlı büyümesine katkıda bulunacak.