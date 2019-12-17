Dizüstü Bilgisayar
HP Elite Dragonfly Türkiye’de: Bir kilodan hafif laptop!
HP Elite Dragonfly Türkiye’de çıkışını gerçekleştirdi. Dizüstü bilgisayar sınıfının en hafif cihazlarından biri olarak karşımıza çıkan model iddialı özellikler sunuyor.
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HP, 17 Aralık’ta yaptığı basın toplantısında profesyoneller için iş ve günlük kullanımın sınırlarını zorlayan bir kilogramdan hafif premium PC’sini tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran HP Elite Dragonfly, güvenlik özellikleriyle mobilite arayan kullanıcıların tercihi oluyor. HP Elite Dragonfly, dayanıklı ve bir kilogramdan hafif tasarımına ek olarak 24,5 saat batarya ömrüyle kullanıcılarının performanstan ödün vermeden çalışmasını sağlıyor.
HP’nin en hafif kurumsal bilgisayarları piyasada!
Günümüzün mobil ve kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, hava alanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gereken alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Bu alanda cihaz, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrü sunuyor.
13 inç’lik bilgisayar içinde en uzun batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor.
Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4×4 LTE antenlerine sahip ilk dönüştürülebilir her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Dragonfly aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell ile de ön plana çıkıyor.
Elite Dragonfly’da yüklü olan kişisel sağlık yazılımı WorkWell ile iş sırasında sağlık ölçülebilir ve aksiyon alınabilir hale geliyor. Yazılım, kullanıcılarına ara vermelerini tavsiye ediyor ve bireysel verimliliği artıracak ipuçları paylaşıyor.
HP; güçlü donanım ve incecik gövde tasarımını birleşti
Intel’in “Project Athena” inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun olarak dizayn edildi. 8. Nesil Intel® Core™ vPro™ işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5’e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor.
HP Elite Dragonfly, Türkiye pazarında 1299 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Taşınabilirlik açısından başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Umarım, KDV’si ülke koşullarına göre düşük tutulabilir.
Dizüstü Bilgisayar
RTX 2080’li yerli laptop! Casper Excalibur G900 inceleme
Casper Excalibur G900 (G900.9750-D780A) incelemesi ile karşınızdayız. Piyasanın en güçlü yerli bilgisayarlarından biri konumunda olan G900, Intel Core i7 9750H ve Nvidia GeForce RTX 2080 ile geliyor.
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Casper Excalibur G900 özellikleri
G900, sunduğu özellikler ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Konfigüratör üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz G900’ün bize gelen versiyonu ise oldukça dolu dolu.
Kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı bulunan cihazda 32 GB DDR4 2666 Mhz bellek 1 TB + 1 TB olacak şekilde 2 TB M.2 SSD depolama alanı yer alıyor.
15,6 inç Full HD IPS bir ekrana sahip olan Casper Excalibur G900, 144 Hz tazeleme hızı ve 5 ms gecikme sunuyor. Kenarlarda 4,7 mm bir incelik sunan laptop bu sayede rahat bir kullanım vadediyor.
Dolby Audio destekli 2 adet 2 Watt değerinde hoparlörler ile yeterli bir deneyim sağlayan cihaz, RGB destekli klavyesiyle ve ön aydınlatmalarıyla da RGB severler için dikkat çekici konumda.
Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği ile güncel bağlantılarda sorunsuz çalışan Excalibur G900, HDMI, Mini Display Port ve Tip-C bağlantılarına ve en önemlisi RJ45 LAN desteğine de sahip. Böylece daha iyi bir ekrana aktarım yapabilir, LAN ile de daha stabil bir bağlantı alabilirsiniz.
Casper Excalibur G900 teknik özellikleri
- 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 5 ms ekran (178″ görüş açısı)
- Intel Core i7 9750H işlemci
- Nvidia GeForce RTX 2080 MaxQ ekran kartı
- 32 GB DDR4 2666 Mhz
- 1 TB + 1 TB M.2 SSD (1.8GB/s okuma yazma)
- 2W x 2 Stereo Speaker (Dolby Audio)
- 1 MP HD 720p kamera
Dizüstü Bilgisayar
Çift ekranlı dizüstü bilgisayar! | Asus Vivobook S14
Asus VivoBook S14 S432FL-EB017T incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un ScreenPad 2.0 teknolojisini de artık destekleyen yeni nesil Vivobook modelleri 18 mm inceliğinde ve 1,4 kg ağırlığında geliyor.
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İnce, Şık ve Zarif
Özellikle gençlerin dikkatini çekebilecek güzel renk seçenekleriyle gelen Asus Vivobook S14, 322.4 x 211.7 x 18 mm boyutlarında bir cihaz. 14 inç FHD LED ekran kenarlarında 5,3 mm inceliğe sahip olan dizüstü bilgisayar. 45% NTSC renk gamutu desteği de sağlıyor.
Windows Hello desteği
Intel Core i5 8265U işlemcisi ve Nvidia GeForce MX250 ekran kartı ile birçok oyunda da rahat bir deneyim sunan Vivobook S14, 256 GB SSD, 8 GB bellek ve Wi-Fi ac ile BT 5.0 gibi özellikler de sunuyor.
Asus VivoBook S14
Arkadan tek renk aydınlatmalı ciklet klavyesi de rahat bir kullanım vadederken ergo lift menteşe de klavyenin 3,5 derece eğim kazanmasını ve kolay yazım imkanı sunuyor.
Harman Kardon sertifikalı sesiyle müzik ve film zevkinizi katlayan cihaz, fiyat-performans noktasında rahatlıkla tercih edilebilecek bir cihaz durumunda.
Dizüstü Bilgisayar
240 Hz ekran, RTX 2070 ekran kartı! | ROG Zephyrus S GX502
ROG Zephyrus S GX502 incelemesi ile karşınızdayız. 240 Hz ekranı ile, daha ince, daha hafif ve daha güçlü gelen GX502 detaylarına göz atıyoruz.
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Asus’un en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından olan Zephyrus S GX502, kendi sloganı olan “Daha küçük, daha ince, daha güçlü!” mottosuna uyan bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Klasik 15 inç dizüstü bilgisayarlarına göre %42 daha hafif ve %25 ince olmasına rağmen Intel Core i7 9750H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartını barındıran cihaz tam bir canavar konumda.
15.6 inç boyutunda 240 Hz yenileme imkanı sunan Full HD LED panel barındıran GX502, 3 ms tepkime süresi ve %72 NTSC desteği sağlıyor. Ayrıca %100 sRGB ve %81 Pantone destekleri de mevcut.
Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB DDR4 2666MHz bellek, 1TB PCIe Gen3 x4 SSD gibi detaylarıyla gelen Asus ROG Zephyrus S GX502, donanımsal olarak gerçek manada üst seviye olduğunu vurguluyor.
Bu sistemi soğutmak için Aktif Aerodinamik Sistemi (AAS) adlı özel bir sistem kuran Asus mühendisleri, hava akışını % 22 artırmak için ilave hava kanalları açarken, kendi kendini temizleyen termal modül eklemeyi başarmış.
Cihazın diğer tüm detayları ve özelliklerini videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…