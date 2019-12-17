HP Elite Dragonfly Türkiye’de: Bir kilodan hafif laptop!

HP Elite Dragonfly Türkiye’de çıkışını gerçekleştirdi. Dizüstü bilgisayar sınıfının en hafif cihazlarından biri olarak karşımıza çıkan model iddialı özellikler sunuyor.

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HP, 17 Aralık’ta yaptığı basın toplantısında profesyoneller için iş ve günlük kullanımın sınırlarını zorlayan bir kilogramdan hafif premium PC’sini tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran HP Elite Dragonfly, güvenlik özellikleriyle mobilite arayan kullanıcıların tercihi oluyor. HP Elite Dragonfly, dayanıklı ve bir kilogramdan hafif tasarımına ek olarak 24,5 saat batarya ömrüyle kullanıcılarının performanstan ödün vermeden çalışmasını sağlıyor.

HP’nin en hafif kurumsal bilgisayarları piyasada!

Günümüzün mobil ve kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, hava alanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gereken alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Bu alanda cihaz, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrü sunuyor.

13 inç’lik bilgisayar içinde en uzun batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor.

Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4×4 LTE antenlerine sahip ilk dönüştürülebilir her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Dragonfly aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell ile de ön plana çıkıyor.

Elite Dragonfly’da yüklü olan kişisel sağlık yazılımı WorkWell ile iş sırasında sağlık ölçülebilir ve aksiyon alınabilir hale geliyor. Yazılım, kullanıcılarına ara vermelerini tavsiye ediyor ve bireysel verimliliği artıracak ipuçları paylaşıyor.

HP; güçlü donanım ve incecik gövde tasarımını birleşti

Intel’in “Project Athena” inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun olarak dizayn edildi. 8. Nesil Intel® Core™ vPro™ işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5’e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor.

HP Elite Dragonfly, Türkiye pazarında 1299 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Taşınabilirlik açısından başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Umarım, KDV’si ülke koşullarına göre düşük tutulabilir.