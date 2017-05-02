HP ve Acer, Windows 10 S İşletim Sistemli Cihaz Veriyor

Microsoft bugün New York City’de düzenlediği etkinlikte yeni işletim sistemi Windows 10 S’i tanıttı ve HP ile Acer da yeni cihazlarını duyurdu.

Windows 10 S işletim sistemine sahip iki cihazda 299$’dan satışa çıkacak. Bilgisayarlar birbirine özellik olarak da çok benziyor. HP’nin ProBook x360 Education Edition 11.6 inç büyüklüğünde 1366×768 çözünürlüğe sahip. Bilgisayarın üzerinde Intel Celeron işlemci, 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Acer’ın bilgisayarı ise TravelMate Spin B1 Convertible. Dokunmatik 11.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan bilgisayarda Intel Celeron işlemci, 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bilgisayarın özellikleri HP’nin özellikleri ile aynı ancak ek olarak dokunmatik ekrana sahip. Bilgisayarın yanında bir de stylus geliyor.